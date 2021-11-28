金山華埠老店被盜走25萬元珠寶 業主心寒想退休

盜竊發生後，經營了38年的店主Rosita正在低價甩賣商品，計劃轉店回家養老。（記者李怡/攝影）

位於舊金山華埠 都板街的龍船珠寶店上周被盜，據店主Rosita Young描述，商店內的監控錄像顯示，竊賊砸壞店面玻璃窗，用電鋸破壞了前門門鎖後闖入店內行竊，在三分鐘內偷走了價值25萬元的珠寶商品。

Rosita Young說，她經營這間珠寶店38年，之前的生意非常好。自2019年初，因受到疫情的影響，生意一直冷清。在剛剛過去的黑色星期五購物季，店面也未開張，因為此次被盜，損失非常慘重，讓Rosita產生了脫手此店不再經營的念頭。

目前，Rosita還在與保險 公司清理理賠事項。她說，雖然疫情期間房租減半，被盜竊後社區安全組織送溫暖關懷，補償了一些門窗修理費，但是，還是扭轉不了遊客尚未回歸，治安變差，精品珠寶店家不易經營的局面。

言談中，Rosita Young表達了她的無奈與不捨。她表示，看目前情景，她只能是提前退休，回家養老了。只是很可惜地看到，華埠每個商家都很努力，辛苦付出，每周工作七天地在經營著自己的生意，還是改變不了生意冷清的局面。她指著對面的另外兩家精品店面說道，大家都在擔心盜竊再次發生，都在處理商品，準備關停店面了。

Rosita這位於半個世紀前移民來美、如今已78歲的小商家所面臨的困境，在推特上引起了舊金山企業家、州議員候選人馬百樂（Bilal Mahmood）和2019年曾競選舊金山地方檢察官的湯曉慧（Nancy Tung）的關注。湯曉慧在社交網絡上，為失竊店主Rosita夫婦發起了「GoFundMe」的籌款活動。湯曉慧說道，「隨著針對亞裔的傷害和搶劫暴力行為的增加、物價上漲以及旅遊業不景氣等一系列問題的發生，亞裔社區正面臨越來越嚴峻的挑戰，請讓我們大家付出一點力量，支持華埠小商業，能夠讓他們在舊金山繼續生存，並蓬勃發展起來。」

舊金山華埠商戶聯合協會主席邵旗謙Edward Siu 表示，近期華埠很少發生入室盜竊案，還沒有聽說過有其他商家遇到Rosita目前遇到的保險理賠糾紛問題。他也已經敦促他的160名商戶小組成員，審查他們店面的保險單並安裝安全攝像頭，並希望在華埠有更多的警察巡邏。

竊賊在華埠都板街龍船珠寶店偷走了價值25萬元的商品。（圖片由店家提供）

州議員候選人馬百樂說道，他認識很多像Rosita一樣的小企業主，此案引起了人們對移民在保險和其他商業政策方面可能遇到的挑戰的關注。他說道，最近團伙犯罪案件猖獗，即使聯合廣場大的名品商店也被打劫，但更不幸的是，社區小企業並沒有與大企業相同的資源來應對和恢復。

舊金山警方發言人Robert Rueca 表示，警方正在調查11月12日的故意破壞和11月16日發生在Rosita商店的盜竊事件。警方目前沒有逮捕任何人，調查正在進行中。任何了解相關信息的人，請撥打報警熱線415-575-4444或將提示短信發送至TIP411；可匿名舉報。