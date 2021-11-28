我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

矽谷美式足球賽傳槍聲 播報員喊「臥倒」球迷驚逃體育場

記者王子涵／聖荷西報導
大部分人選擇就地臥倒躲避。（推特截圖）
大部分人選擇就地臥倒躲避。（推特截圖）

中部海岸地區高中美式足球聯賽（簡稱CCS）周五（26日），在矽谷金寶市維斯蒙特高中（Westmont High）舉辦的決賽，被體育場外傳來的幾聲槍響中斷，部分受到驚嚇的球迷和隊員驚叫著逃離體育場，大部分人選擇就地臥倒躲避。

槍響發生在體育場外部，大約晚上9時左右。此時，比賽僅剩下2分18秒。

「沒有人在遇到這種情況下能夠做好準備。」CCS執行長格里索姆（Dave Grissom）說，「所有人都花了很久時間來分辨到底是槍聲還是煙花爆炸的聲音。」

大部分人選擇就地臥倒躲避。（推特截圖）
大部分人選擇就地臥倒躲避。（推特截圖）

「我認為從觀眾的反應來看，基本確定是體育場外有一名槍手，所以播報員宣布就地躲避。」格里索姆說。

Serra隊主教練沃爾什（Patrick Walsh）並沒有聽見槍聲，「我沒有聽見任何異樣的聲音，只是看見很多人直接臥倒在地上。」沃爾什說。

一些Serra高中的隊員直接跑到球場圍欄外。「混亂極了。」沃爾什說。

聖荷西警方在晚些時候表示，槍擊發生在維斯蒙特高中停車場，有兩人受傷。傷員被送往當地醫院救治，無生命危險。

警方表示，槍擊發生在體育館入口附近，尚不清楚這是否是一場交火，還是另有原因。

在比賽停止將近一個半小時後，警方決定宣布場館恢復安全。

「我要感謝那些留在原地的人們。」格里索姆表示，「他們最大程度上保持了冷靜，留在原地。當然會有人感到害怕，我也十分害怕。」

兩支球隊在警方宣布安全後繼續完成了比賽。Serra隊以精湛的防守拿下了比賽的勝利。Serra隊也保持了7場冠軍賽中不敗的戰績，其中的6場都是在現任主教練沃爾什的帶領下完成的。

沃爾什表示，最後一個冠軍對於他來說，是尤為特殊的。由於疫情的影響，這支春季才組建起來的隊伍僅僅通過了5場比賽的磨合，就拿到了這個賽季的冠軍，他們甚至沒有一起進入季後賽考驗。

Serra隊此後將帶著11勝1負的戰績進軍北加地區賽或是加州冠軍公開賽。

槍擊 加州 足球

上一則

聖荷西傳統回來了 「公園裡的聖誕節」市中心步行穿城

下一則

灣區商家防快閃搶劫 每月花3萬元安保

延伸閱讀

矽谷足球賽傳槍聲 播報員宣布就地臥倒

矽谷足球賽傳槍聲 播報員宣布就地臥倒
NBA／大牌經紀人保羅喊話無效 西蒙斯缺席客場再遭罰款

NBA／大牌經紀人保羅喊話無效 西蒙斯缺席客場再遭罰款
NBA／重申西蒙斯心理出狀況 經紀人不滿76人逼復出

NBA／重申西蒙斯心理出狀況 經紀人不滿76人逼復出
17世紀殖民時期1先令銀幣 可望拍賣30萬元

17世紀殖民時期1先令銀幣 可望拍賣30萬元
全世界只剩40枚…殖民時期1先令銀幣 可望拍賣30萬

全世界只剩40枚…殖民時期1先令銀幣 可望拍賣30萬

熱門新聞

劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

2021-11-25 19:25
專家表示，任何變體病毒的發現，都應該為全球疫苗接種工作帶來新的緊迫感。（記者李怡/攝影）

灣區專家：變種Omicron勿恐慌 做好3件事最重要

2021-11-27 00:02
一段影片顯示舊金山警員在盜竊案發生時袖手旁觀。紅圈為開大燈照射歹徒汽車的警車。（網路影片截圖）

舊金山盜竊案警員袖手旁觀 監視器曝光 各界震驚

2021-11-25 02:19
搶劫犯大多用口罩蒙面，警方現已逮捕8人。（推特截圖）

舊金山LV店遭蒙面人洗劫 玻璃碎一地 警逮8嫌

2021-11-21 02:20

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增