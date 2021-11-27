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時薪25、31元？薪資透明化 屋崙餐廳招聘火熱

編譯組／灣區26日電
全美餐廳鬧雇員荒，屋崙餐廳「Daytrip」薪資透明化無礙招聘。(圖取自Daytrip官方臉書)
全美餐廳鬧雇員荒，屋崙餐廳「Daytrip」薪資透明化無礙招聘。(圖取自Daytrip官方臉書)

導因於全國勞工短缺，灣區大多數餐廳面臨招聘問題，若有員工生病請假，有時必須暫時關店。許多新店面臨長期開幕延遲，因為無法雇用足夠人手。然而，「Daytrip」餐廳一周內收到的工作申請，比預想還多，員工們表示他們可感受到，這家餐廳將是一家不同的工作場所，是追求公平、工作與生活平衡的職場。

Daytrip並非灣區唯一追求開放公平目標的餐廳。屋崙「Mockingbird」近來重新開店，目標為小費公平化、提高員工薪資、起薪為每小時25元。餐廳在招聘人員方面，也未遭遇困難。

薪資與職場文化的改變，代表了餐飲業員工期望看到的更廣泛產業改革。

副主廚馬科-沙伊德(Doula Makao-Scheid)說，他生長在一個必須提早3小時上工的時代，他於2006年開啟專業廚師工作。他表示，當時，主廚因為生氣在廚房丟擲餐盤，是常見的事。時至今日，人們了解到，無須因為熱情、職業與部分表面上的正常生活，失去自我。

Daytrip業主丹尼格(Stella Dennig)與史坦(Finn Stern)因著使命感而創辦「Daytrip」餐廳。史坦在華府長大，那裡政治就是一切，他曾寫一篇有關農場工人主權的論文。他搬到加州，先在一間農業立法組織工作，但很快地用盡精力，決定用其他方法進行改革。他認為，食物系統改變，對建立公平、可持續的未來，將是基礎所在，目標是讓食品系統變得吸引人且有趣。

Daytrip支持以友善環保方式務農的農民，菜單強調以蔬菜取代肉食。但無法立即確定營運面臨挑戰，因此向其他餐廳尋求建議，例如正替餐廳建立課程的「Reem's」餐廳，以及今年稍早因取消小費而知名的「Zuni」餐館。

Daytrip基本工資為時薪16-18元，略高於屋崙最低工資時薪14.36元。由於傳統小費制度讓侍者與調酒師獲益，廚師與洗碗工薪資並未因此獲得回報，因此，Daytrip加收20%服務費，讓所有時薪人員都能因工作量而調整薪資，使得餐廳平均時薪上升至31元。一名在餐廳工作14年的員工表示，服務費與透明度，是對員工所做最好的事。全職員工可獲醫療保險，經費來源是將菜單價格提高5%。

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