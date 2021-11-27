我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

運用DMV網上服務 節日出行更便捷

丁曙
歲末假季來臨適合開心自駕遊。(本報檔案照)
歲末假季來臨適合開心自駕遊。(本報檔案照)

【本報訊】歲末節日季到來，民眾無論是計畫開車出行或乘坐飛機，都將可以通過加州車輛管理局(DMV)網上服務、DMV自助服務機及DMV商家合作夥伴自動辦理（BPA）項目，瞭解乘坐飛機需要哪些證件，可使旅行更便捷。

問：這個節日季從加州飛到另一個州，是否需要使用全真駕照（REAL ID）來乘坐國內航班嗎？

答：這個節日季出行不需要全真駕照乘坐國內航班或者進出聯邦機構，因為執行日期已推遲至2023年5月3日。但是，DMV仍強烈建議所有加州人盡早去辦理全真駕照，可以提供預約。如果沒有預約，也可以在網上查看DMV辦事處的等待時間。好消息是，消費者可以在網上完成REAL ID的申請，然後本人親自到訪DMV辦事處完成手續即可。申請REAL ID所需的文件，可查閱CaliforniaREALID.org。

問：車輛登記過期，如果節前沒時間去DMV，可以在網上續延（Renew）嗎？

答：當然可以。想在這個節日季避免排隊，就應在網上續延車輛登記。DMV提供一系列的網上服務，幫助消費者輕鬆、高效完成業務辦理。從續延車輛登記到更改地址，再到駕駛執照續期等，可以到dmv.ca.gov/portal/dmv-online/查看網上服務清單。

除了網路服務，DMV還提供其他方式來完成一些業務的辦理，減少來訪DMV辦事處的次數節省時間，其中包括DMV自助服務機以及商家合作夥伴自動辦理（BPA）地點。

DMV自助服務機是一個獨立的自助觸屏設備，可以為辦理不同的DMV業務提供指導——從登記續延及付款到上交保險證明。消費者可上https://www.dmv.ca.gov/portal/locations/kiosks/ 查看DMV自助服務機的地點列表。

DMV 駕照 加州

上一則

2022 SCAN健保計劃 新福利有哪些？

下一則

旅館內揮刀 前阿富汗口譯員遭金山警射殺

延伸閱讀

您的參與有助畫出代表所有加州人的選區地圖

您的參與有助畫出代表所有加州人的選區地圖
俄勒岡州灰狼南下千哩 南加被車撞斃

俄勒岡州灰狼南下千哩 南加被車撞斃
嚴陣以待快閃搶劫 加州南海岸名店外鬆內緊

嚴陣以待快閃搶劫 加州南海岸名店外鬆內緊
華興保險 協助民眾找到適合的健康保險

華興保險 協助民眾找到適合的健康保險
汽車轉換器 疫後竊案增加 不到2分鐘就可鋸掉

汽車轉換器 疫後竊案增加 不到2分鐘就可鋸掉

熱門新聞

劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

2021-11-25 19:25
一段影片顯示舊金山警員在盜竊案發生時袖手旁觀。紅圈為開大燈照射歹徒汽車的警車。（網路影片截圖）

舊金山盜竊案警員袖手旁觀 監視器曝光 各界震驚

2021-11-25 02:19
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

2021-11-19 00:10
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝