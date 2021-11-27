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2022 SCAN健保計劃 新福利有哪些？

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SCAN健保提供的福利，值得客戶信賴。（圖：SCAN健保計劃提供）
SCAN健保提供的福利，值得客戶信賴。（圖：SCAN健保計劃提供）

2022年SCAN健保計劃有哪些新福利？SCAN健保提供前所未有的福利，我們的SCAN Balance (HMO SNP) 計劃，有更低的共付額、超低最高自付額和$0胰島素選項。

福利遠超過原始聯邦醫療保險–這些福利可能包括交通接送、牙科和視力保健、健身房會員、居家服務等。

2022年SCAN將提供更多福利，例如免費的FitBit和加強科技方面的福利，讓您享有更健全的聯邦醫療保險計劃。

屢獲殊榮的服務值得您的信賴–您加入的健保計劃是由一群專業且樂於助人的當地經紀代理組成，他們所提供的服務屢獲殊榮，值得您的信賴。

以您的語言為您服務–透過電話與持有執照的經紀洽談、瀏覽網站，並索取中文文宣和參考資料。

作為美國最大的非營利性聯邦醫療保險優勢計劃之一，SCAN健保計劃43年來，始終協助長者維持健康和獨立。而我們的計劃中包含的福利和服務，就是專為實現這一目標而設計。

請致電SCAN: 888-371-7226 或上網scanhealthplan.com/zh/

SCAN健保計劃是與聯邦醫療保險簽約的HMO計劃。

加入SCAN健保計劃，取決於續簽合約。

聯邦醫療保險 福利 健保

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