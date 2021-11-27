南行最遠的灰狼 俄勒岡OR93在南加被車撞死

俄勒岡州出生的OR93創下灰狼南行最遠的紀錄，牠近日被發現陳屍在南加州。（美聯社）

一隻俄勒岡州 出生的灰狼進入加州 時讓生物學家興奮不已，然而，當局表示，這隻灰狼近日被發現在南加 州被汽車撞死。

加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）表示，這隻編號OR93的雄性灰狼應該不是遭人惡意殺害。灰狼在加州被列為瀕臨絶種的物種，牠們於1920年代一度在加州完全失去蹤影。

加州漁獵局說：「加州曾是灰狼的棲息地。OR93創下了紀錄，沒有其他的灰狼比牠旅行到更南的地方。上一次的紀錄是一隻灰狼在1922年創下的，牠在聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）被抓到。」

一名卡車司機報案表示，在肯恩縣（Kern County）小鎮拉貝克（Lebec）看到一隻死亡的野狼，這裡離洛杉磯市中心約75哩遠。

加州漁獵局指出，OR93的屍體在一條與5號公路平行的泥濘小路上被發現，因為屍體上戴有一條無線電追蹤項圈，漁獵局人員很快就發現牠是OR93。

野生動物健康實驗室（Wildlife Health Laboratory）進行屍檢後發現，OR93的左後腿有嚴重的組織創傷，膝蓋脫臼，腹部軟組織也有創傷。

紀錄顯示，OR93 2019年出生在俄勒岡州北部的白河狼群（White River），牠在2021年1月31日進入北加州莫多克縣（Modoc County），短暫停留後返回俄勒岡州，然後於2月4日再進入加州，自此一直往南行。牠的項圈最後一次傳送的訊號，是4月5日從加州中部的聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）傳出的。

生物多元化中心（Center for Biological Diversity）資深野狼維權人士維斯（Amaroq Weiss）說：「得知這隻狼的死訊讓我非常震驚，牠穿越加州的非凡旅程啟發了全世界。在這一年一度的感恩時刻，我要感謝牠給我們帶來希望，以及牠讓我們短暫看到野狼在野外自由漫步是何模樣。」