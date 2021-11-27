我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

詐欺責任 荷姆斯全推給前男友？

編譯組／灣區25日電
荷姆斯律師團隊計畫在審判前的法庭文件尋求辯護：她與前男友波瓦尼是「一種虐待親密夥伴關係」，對她進行心理和情緒控制。(美聯社)
荷姆斯律師團隊計畫在審判前的法庭文件尋求辯護：她與前男友波瓦尼是「一種虐待親密夥伴關係」，對她進行心理和情緒控制。(美聯社)

有強烈跡象顯示，驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)似有意將Theranos公司詐欺責任，推給同案涉嫌詐欺的前男友波瓦尼（Sunny Balwani），辯護團隊已要求法官在她的審判時，讓他們將波瓦尼先前所做的陳述證詞，提交給陪審團。

本周提交動議內容中，荷姆斯律師群表示曾試圖致電Theranos前總裁波瓦尼，在她的審判中作證。荷姆斯在法庭文件指控波瓦尼，脅迫、控制及虐待她。但波瓦尼的律師表示，若波瓦尼被傳訊，他將援引第五修正案、拒絕作證以防止自證其罪(self-incrimination)。對此，波瓦尼律師未立即置評。

荷姆斯律師正尋求出示波瓦尼提供給美國證交委員會的三份證詞，動議說明細節有關波瓦尼「對Theranos公司營運的特定管理」，包括實驗室監督、與連鎖藥房Walgreens、雜貨連鎖商店Safeway之間的關係，以及Therano的財務模式。

動議明顯指出，荷姆斯律師團隊計畫在審判前的法庭文件尋求辯護：她與波瓦尼是「一種虐待親密夥伴關係」(an abusive intimate-partner relationship)，他對她進行心理和情緒控制。

預審法庭文件稱，「虐待和強制控制的模式仍繼續…在被指控同謀期間。」並提到波瓦尼涉嫌性虐待，貶低荷姆斯，「若她不讓他高興，就收回感情。」控制她吃東西、穿著和花多少錢、與誰互動，「去除她做決策的能力」。文件也指稱，波瓦尼監視荷姆斯行動、電話、 訊息與電子郵件，施行「身體暴力」，例如向她丟擲堅硬鋒利物體，限制她的睡眠。

預審文件表明，辯方計畫提出專門研究關係暴力的心理學家證詞，專家認為，荷姆斯因這種關係而遭受創傷後壓力障礙，導致「可能性衰弱」。

荷姆斯與波瓦尼都被指控和Theranos相關的詐欺罪名，荷姆斯2003年史丹福大學輟學期間創立Theranos。政府指稱有數百名病患被騙，投資人則被詐欺超過7億元。荷姆斯與波瓦尼皆否認指控。司法部曾透露，荷姆斯若被定罪，將面臨最高20年監禁、275萬元罰款，以及可能的賠償。

詐欺 美國 史丹福大學

上一則

追打紐森墨西哥度假 聯邦參議員克魯茲反挨批

下一則

5-11歲疫苗接種率 灣區6縣全加州最高

延伸閱讀

荷姆斯盜商標 稱非我本意 承認未經輝瑞、先靈葆雅允許

荷姆斯盜商標 稱非我本意 承認未經輝瑞、先靈葆雅允許
驗血騙局 荷姆斯懊悔但否認隱匿檢驗技術失敗

驗血騙局 荷姆斯懊悔但否認隱匿檢驗技術失敗
Theranos詐騙案 荷姆斯出庭駁指控：我是創業失敗

Theranos詐騙案 荷姆斯出庭駁指控：我是創業失敗
荷姆斯出乎意料站上證人席 控方結束陳詞

荷姆斯出乎意料站上證人席 控方結束陳詞
誤信荷姆斯？退休基金經理賠110萬

誤信荷姆斯？退休基金經理賠110萬

熱門新聞

劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

2021-11-25 19:25
一段影片顯示舊金山警員在盜竊案發生時袖手旁觀。紅圈為開大燈照射歹徒汽車的警車。（網路影片截圖）

舊金山盜竊案警員袖手旁觀 監視器曝光 各界震驚

2021-11-25 02:19
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

2021-11-19 00:10
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝