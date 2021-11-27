詐欺責任 荷姆斯全推給前男友？

荷姆斯律師團隊計畫在審判前的法庭文件尋求辯護：她與前男友波瓦尼是「一種虐待親密夥伴關係」，對她進行心理和情緒控制。(美聯社)

有強烈跡象顯示，驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)似有意將Theranos公司詐欺 責任，推給同案涉嫌詐欺的前男友波瓦尼（Sunny Balwani），辯護團隊已要求法官在她的審判時，讓他們將波瓦尼先前所做的陳述證詞，提交給陪審團。

本周提交動議內容中，荷姆斯律師群表示曾試圖致電Theranos前總裁波瓦尼，在她的審判中作證。荷姆斯在法庭文件指控波瓦尼，脅迫、控制及虐待她。但波瓦尼的律師表示，若波瓦尼被傳訊，他將援引第五修正案、拒絕作證以防止自證其罪(self-incrimination)。對此，波瓦尼律師未立即置評。

荷姆斯律師正尋求出示波瓦尼提供給美國 證交委員會的三份證詞，動議說明細節有關波瓦尼「對Theranos公司營運的特定管理」，包括實驗室監督、與連鎖藥房Walgreens、雜貨連鎖商店Safeway之間的關係，以及Therano的財務模式。

動議明顯指出，荷姆斯律師團隊計畫在審判前的法庭文件尋求辯護：她與波瓦尼是「一種虐待親密夥伴關係」(an abusive intimate-partner relationship)，他對她進行心理和情緒控制。

預審法庭文件稱，「虐待和強制控制的模式仍繼續…在被指控同謀期間。」並提到波瓦尼涉嫌性虐待，貶低荷姆斯，「若她不讓他高興，就收回感情。」控制她吃東西、穿著和花多少錢、與誰互動，「去除她做決策的能力」。文件也指稱，波瓦尼監視荷姆斯行動、電話、 訊息與電子郵件，施行「身體暴力」，例如向她丟擲堅硬鋒利物體，限制她的睡眠。

預審文件表明，辯方計畫提出專門研究關係暴力的心理學家證詞，專家認為，荷姆斯因這種關係而遭受創傷後壓力障礙，導致「可能性衰弱」。

荷姆斯與波瓦尼都被指控和Theranos相關的詐欺罪名，荷姆斯2003年史丹福大學 輟學期間創立Theranos。政府指稱有數百名病患被騙，投資人則被詐欺超過7億元。荷姆斯與波瓦尼皆否認指控。司法部曾透露，荷姆斯若被定罪，將面臨最高20年監禁、275萬元罰款，以及可能的賠償。