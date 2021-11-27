5-11歲疫苗接種率 灣區6縣全加州最高

灣區六縣5到11歲兒童新冠疫苗接種率全加州最高。圖為聖荷西疫苗診所為兒童接種疫苗。(美聯社)

根據「美國兒科學會」報告，灣區 大多數地區已開始為幼童接種疫苗 。加州 數據顯示，灣區六縣：馬連縣、舊金山、阿拉米達縣、聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、康曲柯士達縣，是加州5到11歲兒童新冠疫苗接種率最高的縣，至少施打一劑的接種率為26%至51%，明顯高於全州幼童接種率13.5%。

輝瑞(Pfizer)新冠疫苗11月2日獲得聯邦最終批准，適用於5-11歲幼童。隔日，灣區醫療院所開始提供此年齡層兒童注射疫苗。衛生官員們讚許灣區幼童高疫苗接種率，以及補強針施打，皆有助於避免去年冬季確診激增期間出現的醫院超載情況。

兒童接種疫苗也是灣區大部分郡縣解除口罩規定的關鍵。灣區九縣中有八縣於8月初恢復室內配戴口罩政策。取消口罩規定標準之一，是各縣總人口80%接種疫苗。若5-11歲兒童符合資格接種疫苗後8周，則可取消口罩規定。目前僅有馬連縣符合解除對已完成接種疫苗民眾的口罩要求。

馬連縣兒童疫苗接種率領先全州，51%的5-11歲兒童已接種至少一劑新冠疫苗。馬連縣衛生官員威力斯(Matt Willis)表示，馬連縣在12所學校設置疫苗診所，並與「兒童生活專家」合作，讓診所變得更舒服，包括環境豐富多彩、播放音樂、提供氣球等，許多義工都是孩子們熟悉的學校工作人員。

舊金山是加州5-11歲兒童疫苗接種率第二高的縣，有32%兒童已接種至少一劑。市府認為，廣設疫苗接種站包括四間學校與家庭活動場地、與社區和學校合作，都是增強疫苗接種觸及系統的成功原因。

灣區5-11歲兒童疫苗接種最低的縣是蘇拉諾縣(Solano)，僅有10.3%至少接種一劑。在加州58個縣中排名第29位，亦低於加州兒童接種率13.5%。蘇拉諾縣疫苗接種率一直低於灣區其他縣，目前只有71%合格人口已接種疫苗。納帕縣接種率則是灣區倒數第二，僅為17.7%，在全加州排名第13。

凱薩醫院(Kaiser Permanente)兒科感染疾病專家葛林豪(Dr. Tara Greenhow)表示，兒童疫苗接種率上升，將協助整個社區，因為社區中疫情傳播越少，生活就越能返回正常。