灣區機場「復甦」得比別人慢 因為防疫太用心？

灣區機場客流量恢復程度落後美國其他主要機場，可能因為處理COVID-19更謹慎。（美聯社）

在COVID-19疫情爆發之前，灣區 各機場 一直位居全美最繁忙機場之列。但是，在新冠病毒成為可怕名詞的18個多月後的今天，灣區機場遠遠落後於美國 其他主要機場，正在努力回到它們的鼎盛時期。

截至2021年9月，舊金山國際機場和聖荷西國際機場的乘客人數都是2019年9月的54%左右，屋崙為68%。與此同時，全國各地的其他主要機場正在以更快的速度反彈，服務的乘客數量至少是2019年9月的77%。而在丹佛和夏洛特，航空旅行幾乎全部飆升至2019年的水平。

灣區的三個機場，吸引的旅客群體略有不同，但卻遭遇了類似的命運。專家們說，可能的解釋是，該地區在處理COVID-19時普遍採取了更加謹慎的態度。

灣區在2020年3月頒布了全美第一個停工令，總部設在這裏的世界上最大的科技公司們還沒有重新開放他們的辦公室。與此同時，美國其他地區的一些大公司已經回到辦公室幾個月了。

導致機場恢復緩慢的另一個因素是商務旅行。在疫情之前，像蘋果和Google這樣的灣區主要科技公司會定期從全國和全球各地飛來的員工和顧問參加會議和大會，但現在這種互動大多是遠程進行的。雖然國內和休閑旅遊已經恢復得比較快，但只要國際和商務旅行不能再次飆升，該地區機場的前景就仍然迷霧重重。

此外，對於作為美國和亞洲之間國際旅行門戶的舊金山機場來說，對前往亞洲的美國居民實施嚴格的旅行和檢疫限制一直是一個障礙。

盡管如此，每個機場的官員仍然樂觀地認為空中交通將反彈。西南航空和達美航空在過去兩個月內都增加了屋崙國際機場的新航線。而在11月21日--感恩節前的周日--該機場服務的乘客數量是2019年同一天的87%。舊金山國際機場的官員們希望拜登政府本月早些時候作出的向接種疫苗的外國旅客重新開放美國邊境的決定，也將有助於加快客流量恢復。

旅遊分析家表示，灣區機場的乘客量接近疫情前的水平，最遲不會超過2023年。