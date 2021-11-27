新變種隱憂 疫苗補強針效力可維持多久？仍是問號

愈來愈多民眾接種新冠疫苗補強針，但效力可維持多久仍是疑問。（美聯社）

鑑於假期到來，擔心冬季會爆發新一波新冠疫情，公共衛生官員、聯邦和地方領導人上周紛紛開放新冠疫苗補強針給所有成年人，並大力呼籲民眾接種。然而，隨著愈來愈多民眾接種補強針，許多人開始問：補強針的效力究竟可以維持多久？

全國過敏和傳染病研究所所長（NIAID）佛奇 （Anthony Fauci）上周末接受ABC電視台訪問時說：「我們希望，第三劑mRNA疫苗不僅能提高免疫力 ，還能提高持久性，如此，民眾今後就不需要每六個月或一年就要接種一次。」佛奇所說的mRNA疫苗指的是輝瑞（ Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗。

但是，補強針的效力可以維持多久仍然未知，還需要更多時間才能獲得答案。

史丹福大學流行病學和人口健康學專家帕森耐特（Julie Parsonnet）說：「我們對補強針效力可維持多久所知甚少。業界的希望是未來不需要再接種更多疫苗，但目前還沒有任何證據可以支持這個希望。」

舊金山格萊史東研究院（Gladstone Institutes）研究疫苗誘導免疫學的研究員羅恩（Nadia Roan）說：「美國補強針研究尚處於早期階段，我們需要時間來確定第三劑疫苗提供的免疫力可以維持多久。」

羅恩表示，新冠疫苗只需接種三針是有可能的，但是，重複接種補強針可能成為常態，如同每年需要重打流感疫苗 一樣。

帕森耐特指出，另一個憂慮是未來是否會出現可躲避疫苗免疫力的變種病毒。她說：「從我們對新冠病毒的了解來看，我覺得我們可能偶爾需要重新接種疫苗。」

羅恩說：「就我們所知，與未接種補強針的人相比，接種補強針的人整體上出現突破性感染的機會較低。現在，我們知道疫苗的保護力在六個月內會逐漸減弱，也知道每六個月接種一次疫苗是安全的，這正是為何補強針接種時間會選擇以六個月為標準。」

帕森耐特表示，以色列今年8月底開始提供輝瑞補強針給民眾接種，因此，到這個冬季末期將可看到人體接種補強針六個月後的實際效力，而其效率將決定人們未來是否需要接種更多補強針。