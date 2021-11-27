金山聯合廣場黑五現人潮 騎警坐鎮擺脫搶案陰霾

感恩節第二天，舊金山聯合廣場附近出現購物人潮。（記者李怡／攝影）

黑色星期五 是美國傳統的購物節日，今年舊金山聯合廣場的購物節可謂是人潮湧動，非常熱鬧。購物氣氛看起來並未受到上周團伙搶劫盜竊的影響，只是今年維護治安的警力相較於去年增加了兩倍。購物廣場的每個路口都有警車駐守，並且配備了十餘位騎警巡邏、維護治安。

黑五當天，在舊金山聯合廣場巡邏的騎警，整裝待命。（記者李怡/攝影）

相較於去年受到疫情 嚴重影響下的黑五購物節，今年算的上強勢回歸。聯合廣場幾大商場內人潮擁擠，位於商場地下的美食 城，無一例外的出現了大排長龍的景象。用美食餐廳店員 Ivy Clinson 的話說，自從2020年初疫情以來，就沒見到過商場出現這麼多的人了，更別說排隊購物。真的是太讓人興奮了，希望這個節日可以帶動大家線下消費，再次把購物人流帶回商場。

位於商場地下的美食城，無一例外的出現大排長龍的景象。（記者李怡/攝影）

據Westfield百貨公司二樓的時尚消費品店員店員Jesica透露，今年黑色星期五的客流量，是自2020年初疫情以來最多的一天，顧客源源不斷的進入店內。雖比不上疫情之前的情況，但相較於2020年，客流量增加了兩倍。因商場依然遵守公共防疫要求，需要店內保持社交安全距離，所以還是會採取讓客人限流進入店內。

不過，店員 Jesica 說道，與大排長龍的商場地下美食街相比較，各個牌店家門前並未出現預期的熱潮和排隊現象，即使商家已經打出了40%-50%的折扣，但未見顧客排長龍的景象。這可能和民眾為了安全上網購物有關。

受物流運輸、物價上漲、盜竊犯罪頻發的影響，一些之前有門店購物消費習慣的市民轉為線上購物。參與黑五購物的華裔趙雲女士一家，早上八點從中半島驅車來到聯合購物廣場，但她只是想帶著孩子們來市區感受一下節日氣氛。趙雲說，從10月底她就已經在網上購物，開始為家人準備節日禮品和冬季必須物品了。雖然今天看到店家打出很大的折扣，但是並無購物需求，所以就不想強制消費了，只是家人一起在美食餐廳聚個餐就好了。

這也應證了位於市場街一家服裝精品店店家David Jou的說法，部分消費者今天來商，並非因為購物需求，而是因疫情期間孤獨的生活太久，來商場感受一下人氣，找回人群歸屬感，所以一般這類顧客會購買店內價格低廉的消費品，或是紀念品。不過，David說道，這也是好現象，只要回來了就好。

舊金山聯合廣場面向中心街道的一些奢侈品商店，為了安全起見，即使是在黑色星期五購物節的當天，也未拆下商品展示櫥窗上的木板。部分名品店門口，還自派安保人員防守，保護治安的同時，也限制顧客的進店訪問數量。

不過，周五當天，人潮湧動的場面似乎也僅限於大型的商場（Shopping Mall）與購物廣場。社區小商家與店面並未見到增多的訪客量，反而隨著假期的到來，居民探親訪友或是出遊，社區店面反而相較於平日略嫌有幾分冷清。也有部分社區商家，關門休息營業。即使是上周舊金山市長布里德宣布社區小商業節假日消費的鼓勵政策，目前看也未見起色。