華埠新年花車巡遊虎年回歸 參與者都須打疫苗戴口罩

2020鼠年花車展。（記者李怡／攝影）

停辦了一年的舊金山華埠 農曆新年花車巡遊（Chinese New Year Parade）活動，將會在2022年年登場。主辦方舊金山中華總商會宣布，活動將於2月19日（周六）舉辦。為了確保年度遊行 近1000名成員和參與者的安全，屆時活動會要求所有參與的志願者和遊行成員接種疫苗，在遊行過程中全程佩戴口罩。並會遵守州和地方戶外活動的健康要求。本活動已在11月中旬與票務合作夥伴Eventbrite提供開放。更多信息請查詢舊金山中國新年慶典暨遊行網站：www.chineseparade.com。

疫情影響 牛年停辦

2020年鼠年的舊金山花車巡遊活動，在疫情爆發前的最後時刻成功舉辦，雖然當時參與的人數大減。2021年牛年則沒有現場舉辦花車巡遊，直到2022年恢復。

2020鼠年花車展。（記者李怡／攝影）

巡遊的主辦方、舊金山中華總商會在上周發出新聞通告，表示花車巡遊將會強勢回歸。通告表示，在過去的18個月中，舊金山社區通過採取適當的防疫措施，做到安全地重新開放企業和社會活動，控制疫情，使舊金山恢復生機、展現了極大的毅力和韌性。

花車巡遊是華埠歷史悠久的活動，也是總商會每年的品牌活動之一，吸引大批遊客和本地人前來參觀。巡遊的路線一般會從市中心一帶一直延伸到華埠的Kearny街。眾多政要、企業和社區團體都會贊助花車，參與其中。

花車巡遊的總監、總商會副會長黃英豪（Harlan Wong）說，很幸運能夠得到這麼多的贊助，讓這個亞洲以外最棒的農曆新年慶祝得以舉辦。虎年活動的首席贊助商是阿拉斯加航空。為了安全防疫，屆時現場也會要求參與者接種疫苗以及戴好口罩。同時一如既往，在巡遊街道兩邊也會有看台座位，目前票務已開放。

華埠的民眾和小商戶們都期待全美數一數二的、2022年花車遊行的強勢回歸。民眾希望可以一掃華裔社區和舊金山市因疫情帶來的沉悶，為市區增添更多的活力。