我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山LV搶案嫌犯首次出庭 3男2女販毒前科曝光

熱浪影響幼苗 舊金山灣區聖誕樹「今年變貴了」

華埠新年花車巡遊虎年回歸 參與者都須打疫苗戴口罩

記者李怡／舊金山報導
2020鼠年花車展。（記者李怡／攝影）
2020鼠年花車展。（記者李怡／攝影）

停辦了一年的舊金山華埠農曆新年花車巡遊（Chinese New Year Parade）活動，將會在2022年年登場。主辦方舊金山中華總商會宣布，活動將於2月19日（周六）舉辦。為了確保年度遊行近1000名成員和參與者的安全，屆時活動會要求所有參與的志願者和遊行成員接種疫苗，在遊行過程中全程佩戴口罩。並會遵守州和地方戶外活動的健康要求。本活動已在11月中旬與票務合作夥伴Eventbrite提供開放。更多信息請查詢舊金山中國新年慶典暨遊行網站：www.chineseparade.com。

疫情影響 牛年停辦

2020年鼠年的舊金山花車巡遊活動，在疫情爆發前的最後時刻成功舉辦，雖然當時參與的人數大減。2021年牛年則沒有現場舉辦花車巡遊，直到2022年恢復。

2020鼠年花車展。（記者李怡／攝影）
2020鼠年花車展。（記者李怡／攝影）

巡遊的主辦方、舊金山中華總商會在上周發出新聞通告，表示花車巡遊將會強勢回歸。通告表示，在過去的18個月中，舊金山社區通過採取適當的防疫措施，做到安全地重新開放企業和社會活動，控制疫情，使舊金山恢復生機、展現了極大的毅力和韌性。

花車巡遊是華埠歷史悠久的活動，也是總商會每年的品牌活動之一，吸引大批遊客和本地人前來參觀。巡遊的路線一般會從市中心一帶一直延伸到華埠的Kearny街。眾多政要、企業和社區團體都會贊助花車，參與其中。

花車巡遊的總監、總商會副會長黃英豪（Harlan Wong）說，很幸運能夠得到這麼多的贊助，讓這個亞洲以外最棒的農曆新年慶祝得以舉辦。虎年活動的首席贊助商是阿拉斯加航空。為了安全防疫，屆時現場也會要求參與者接種疫苗以及戴好口罩。同時一如既往，在巡遊街道兩邊也會有看台座位，目前票務已開放。

華埠的民眾和小商戶們都期待全美數一數二的、2022年花車遊行的強勢回歸。民眾希望可以一掃華裔社區和舊金山市因疫情帶來的沉悶，為市區增添更多的活力。

舊金山 遊行 華埠

上一則

加強安保限制街邊停車 聯合廣場附近3停車場2小時免費

下一則

舊金山LV搶案5嫌犯首次出庭 販毒前科曝光

延伸閱讀

舊金山聯合廣場 加強假日安保 提供免費停車點

舊金山聯合廣場 加強假日安保 提供免費停車點
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
舊金山盜竊案警員袖手旁觀 監視器曝光 各界震驚

舊金山盜竊案警員袖手旁觀 監視器曝光 各界震驚
屋崙華埠治安又惡化 華女當街被搶走手提包

屋崙華埠治安又惡化 華女當街被搶走手提包
衛星圖像顯示：千禧大廈周圍金山市中心 正緩慢下陷

衛星圖像顯示：千禧大廈周圍金山市中心 正緩慢下陷

熱門新聞

劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

2021-11-19 00:10
瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

2021-11-25 19:25
新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）

病毒反撲…加州疫情緊急狀態 延長至明年3月31日

2021-11-18 02:18

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕