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舊金山LV搶案嫌犯首次出庭 3男2女販毒前科曝光

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舊金山LV搶案5嫌犯首次出庭 販毒前科曝光

編譯組／舊金山25日電
史匹德是舊金山LV搶案的搶匪之一，他曾因販賣古柯鹼入獄。（電視新聞截圖）
史匹德是舊金山LV搶案的搶匪之一，他曾因販賣古柯鹼入獄。（電視新聞截圖）

參與舊金山聯合廣場精品店Louis Vuitton集體搶案的5名被捕嫌犯24日首出庭，法官在法庭上公布這五名嫌犯的犯罪前科、嫌犯之間的關係、受害商店損失多少商品等資料。

從事發時圍觀民眾拍攝到的一段影片中，可以看到舊金山警員攔截到一輛搶匪駕駛的銀色Mustang汽車，以警棍擊碎汽車玻璃抓出搶匪。在23日舉行的記者會上，當局公布，坐在這輛Mustang汽車上的搶匪是米勒（Tamiko Miller）和卡拉威（Jamisi Callaway）。

婦人賈姬‧米勒（Jackie Miller）24日在法庭外對灣區ABC電視台證實，被捕的米勒是她的兒子，卡拉威是她的外甥。賈姬表示，這兩人的確做錯事，但她對兒子在被捕過程中眼、腿受傷感到失望。

法院宣讀報告指出，警員在米勒和卡拉威的車上搜出價值6000元的贓物。警方表示，米勒的重罪前科可追溯到2017年，搶案

發生時，汽車是由他駕駛，為躲避警察追捕，他曾加速企圖逃跑。卡拉威當時坐在副駕駛座，身上有一把上膛手槍。

24日出庭的嫌犯還有史匹德（Ivan Speed），他也是在逃逸時被捕。法院宣讀報告指出，史匹德逃逸時身上有價值1萬3000元的贓物，警方後來還查到，他還在聯合廣場附近其他商店搶走價值1萬4000元的商品。

負責此案的副檢察官奎格利（Nathan Quigley）表示，史匹德過去因多項販賣古柯鹼罪名曾被監禁42個月。

24日出庭的還有兩名女嫌犯查瑞（Kimberly Cherry）和懷特（Francill White），據信她們是一對母女。ABC電視台記者表示，一名婦人對他們說，懷特是她的女兒，查瑞是她的孫女。

法官表示，鑑於懷特和查瑞的犯罪前科較輕微，他准許他們以5000元保釋，但不得進入這家Louis Vuitton商店方圓150碼範圍內。此外，米勒和史匹德不得保釋，卡拉威則必須繼續收押到下周出庭。

汽車 舊金山 警察

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