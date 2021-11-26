感恩節送暖 3000火雞餐 金山華埠長者同享

華埠長者同享感恩節健康火雞餐。（記者李怡╱攝影）

安老自助處主辦五十五周年紀念「感恩節健康火雞餐」活動，25日感恩節當天，分別在安老邵逸夫爵士夫人中心、華埠 健民中心、日落中心與成龍中心舉行。活動由美亞醫療集團等贊助。多位市府官員與社區領袖、警員、消防員、醫護代表與義工組織等到場參與。舊金山 市府律師邱信福、市議員陳詩敏、市議員馬兆明、市估值官郭華健、加州眾議員丁右立助理伍玉珍、市消防局長尼克爾森、市警察 局長史考特、美亞醫療集團代表 David Kwei、順德行安唐等組織代表出席。

活動當天，安老自助處在邵逸夫爵士夫人中心免費招待了已經接種新冠疫苗的四百位長者。另外的三個中心分別派出400份火雞健康餐。此外1400份熱餐盒由舊金山市警察、縣警、消防員以及義工們，義務送到行動不便的長者家中。

期間安老自助處的董事劉之澤醫師感謝贊助商、送安老百歲行紀念衫給市府官員、獎勵當天過生日的長者、疫苗外展幸運中獎者、以及給幸運用餐者頒發獎金一百元。

邱信福感謝華埠以及現場的長者，讓大家知道感恩的源頭（記者李怡╱攝影）

邱信福表示，感謝華埠以及現場的長者，讓我們知道感恩的源頭，讓我們知道從何感恩。他感恩在過去的這一年中各消防、警務、醫療、社區各部門的通力合作保衛華埠，維護社區健康安穩，並祝福大家感恩節快樂。

陳詩敏感恩有機會在感恩節當天回到華埠，與長者們一起慶祝感恩節。她也不忘關心大家的健康，提醒長者以及家人儘早的接受疫苗加強針的注射。

舊金山警察局局長史考特與市估值官郭華健攜帶家人一起到華埠，與長者們共慶感恩節。史考特說道，他今天帶著兒子一起來到華埠共度感恩節，他很感謝這一年來各機構的共同努力，保衛社區。他也感謝家人對自己工作的支持。

郭華健說道，感恩節是與家人團聚的時光。雖然自己的華裔妻子不能與她上海的家人團聚。但是高興回到華埠，看到這麼多的公公婆婆一起團聚在一起。他感恩為社區付出的每一位，感恩大家的努力。

受安老自助關照的吳志宏夫婦，已多次參與了感恩節健康火雞餐活動，每到這個時節除了可以感受到來自社區、政府官員的關懷溫暖之外，也是與老友相聚的日子。在聚餐期間一起與友人追憶過去，回顧這一年的點滴經歷與溫暖。

活動流程由安老行政總監鍾月娟以及基金發展部主任馬秀端主持，並以中英文鳴謝贊助機構以及義工團體。活動由美亞醫療集團、安森藍十字保健公司、舊金山市德順興安堂等贊助。