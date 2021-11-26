我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山LV搶案嫌犯首次出庭 3男2女販毒前科曝光

熱浪影響幼苗 舊金山灣區聖誕樹「今年變貴了」

巴洛阿圖精品店遭數十人破窗洗劫 警逮2嫌

記者李榮／巴洛阿圖報導
瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）
瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）

近來各地大規模「打、砸、偷、搶」等暴力劫案事件不斷。巴洛阿圖警局宣布，上周日傍晚有30、40人企圖進入巴洛阿圖市中心University Avenue上的奢侈品精品店「The RealReal 」，但被保安發現並報警。警網出動後歹徒四面逃竄，警方在攔下的一輛車上找到其中兩名女性疑犯，並且在她們車上找到價值約1萬5000元的被盜物品。調查後發現，這些贓物來自於當日下午北灣馬林縣Larkspur另一間遭入室盜竊的The RealReal，顯示出是計畫並有針對性的作案。

根據巴洛阿圖警方指出，當天晚間11時許，一名私人保全發現有數十人將門店砸壞，企圖闖入該精品店。巴洛阿圖警方獲報後派警員立即前往，大批準備作案的嫌疑人開著約20輛汽車向四方逃離。警方在鄰近的蒙洛公園市Willow Road和Chester Street攔下一輛可疑的2017年福特休旅車，該車沒開大燈、也沒有懸掛車牌。警方盤查清點後共找到價值1萬5000美元、從另一間的The RealReal入室竊盜得來的商品。該間The RealReal門店是在當晚遭入室盜竊。

警方清查車內的贓物時發現，許多衣服仍掛在衣架上，價格標籤和與防盜傳感器仍在上面。另外還在車上發現一把錘子。

巴洛阿圖警方表示，由於發現的早，當天巴洛阿圖的The RealReal雖遭破壞，但沒有歹徒進入該門店。初步認為，這兩名被逮捕的嫌犯是與其他一群人一起到巴洛阿圖，原本打算入室盜竊並從商店偷走商品。眾人企圖打破門店玻璃門，但還沒有成功就被警方發現。

警方指出，該車上的兩名嫌疑人是來自列治文區（Richmond）的20歲瓊斯（Keyonni Marie Jones），以及來自委利賀市（Vallejo）的21歲貝恩斯（Imani Kevyonna Barnes）。兩人被依商業盜竊、共謀等重罪指控，被關押進聖克拉拉縣監獄

巴洛阿圖警方表示，將繼續與馬林警察局合作，確認與The RealReal入室盜竊和馬林地區其他類似犯罪的關聯。由於還有許多涉案嫌犯尚未到案，警方也呼籲有線索或者其他視頻的民眾向警方舉報，可致電 (650) 329-2413聯繫警察局的24小時調度中心。

警察 休旅 監獄

上一則

聖荷西Valley Fair竊案2嫌犯被捕 保釋金200萬

下一則

感恩節送暖 3000火雞餐 金山華埠長者同享

延伸閱讀

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕
核桃溪名店90人團夥搶劫案 3嫌犯被起訴

核桃溪名店90人團夥搶劫案 3嫌犯被起訴
屋崙採訪精品店竊案 電視台保安遇搶劫中彈傷

屋崙採訪精品店竊案 電視台保安遇搶劫中彈傷
電視台記者採訪北加奧克蘭竊案 竟遇搶劫中彈傷

電視台記者採訪北加奧克蘭竊案 竟遇搶劫中彈傷
矽谷巴洛阿圖101公路行人天橋 開通囉

矽谷巴洛阿圖101公路行人天橋 開通囉

熱門新聞

劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

2021-11-19 00:10
瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

2021-11-25 19:25
新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）

病毒反撲…加州疫情緊急狀態 延長至明年3月31日

2021-11-18 02:18

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕