巴洛阿圖精品店遭數十人破窗洗劫 警逮2嫌

瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）

近來各地大規模「打、砸、偷、搶」等暴力劫案事件不斷。巴洛阿圖警局宣布，上周日傍晚有30、40人企圖進入巴洛阿圖市中心University Avenue上的奢侈品精品店「The RealReal 」，但被保安發現並報警。警網出動後歹徒四面逃竄，警方在攔下的一輛車上找到其中兩名女性疑犯，並且在她們車上找到價值約1萬5000元的被盜物品。調查後發現，這些贓物來自於當日下午北灣馬林縣Larkspur另一間遭入室盜竊的The RealReal，顯示出是計畫並有針對性的作案。

根據巴洛阿圖警方指出，當天晚間11時許，一名私人保全發現有數十人將門店砸壞，企圖闖入該精品店。巴洛阿圖警方獲報後派警員立即前往，大批準備作案的嫌疑人開著約20輛汽車向四方逃離。警方在鄰近的蒙洛公園市Willow Road和Chester Street攔下一輛可疑的2017年福特休旅 車，該車沒開大燈、也沒有懸掛車牌。警方盤查清點後共找到價值1萬5000美元、從另一間的The RealReal入室竊盜得來的商品。該間The RealReal門店是在當晚遭入室盜竊。

警方清查車內的贓物時發現，許多衣服仍掛在衣架上，價格標籤和與防盜傳感器仍在上面。另外還在車上發現一把錘子。

巴洛阿圖警方表示，由於發現的早，當天巴洛阿圖的The RealReal雖遭破壞，但沒有歹徒進入該門店。初步認為，這兩名被逮捕的嫌犯是與其他一群人一起到巴洛阿圖，原本打算入室盜竊並從商店偷走商品。眾人企圖打破門店玻璃門，但還沒有成功就被警方發現。

警方指出，該車上的兩名嫌疑人是來自列治文區（Richmond）的20歲瓊斯（Keyonni Marie Jones），以及來自委利賀市（Vallejo）的21歲貝恩斯（Imani Kevyonna Barnes）。兩人被依商業盜竊、共謀等重罪指控，被關押進聖克拉拉縣監獄 。

巴洛阿圖警方表示，將繼續與馬林警察 局合作，確認與The RealReal入室盜竊和馬林地區其他類似犯罪的關聯。由於還有許多涉案嫌犯尚未到案，警方也呼籲有線索或者其他視頻的民眾向警方舉報，可致電 (650) 329-2413聯繫警察局的24小時調度中心。