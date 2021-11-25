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舊金山盜竊案警員袖手旁觀 監視器曝光 各界震驚

編譯組／舊金山24日電
一段影片顯示舊金山警員在盜竊案發生時袖手旁觀。紅圈為開大燈照射歹徒汽車的警車。（網路影片截圖）
一段影片顯示舊金山警員在盜竊案發生時袖手旁觀。紅圈為開大燈照射歹徒汽車的警車。（網路影片截圖）

舊金山治安與公共安全面臨威脅之際，有一段影片顯示了舊金山警員袖手旁觀正在發生的盜竊行為。這段影片讓專家感到困惑，市府官員也要求警方做出解釋。

代表罪案發生地點地區的市議員潘正義（Dean Preston）說：「我們需要有人對這裡發生的事作出解釋。」

警方表示，一名居民聽到海特區（Haight）Grove Street上的Bay Area Safe Alternative藥用大麻店警鈴大響，看到兩、三人正從店內搬出數袋貨物上車，於是向警方報案。

警車開大燈照射賊車

這段影片顯示，三輛巡邏警車在11月16日上午4時30分左右到達大麻店外，其中一輛警車打開大燈照射有兩名歹徒在內等候的汽車，第三名歹徒見狀在店內停留了近40秒後才跑出跳上車，然後汽車掉頭往反方向逃逸。

警未曾攔截 被控瀆職

前波士頓警局警官諾蘭（Tom Nolan）24日表示，趕到作案現場的警員人數和資源看起來都足以攔截竊賊，但他們並沒有這麼做。諾蘭以術語「瀆職」（nonfeasance）來形容這些警員的行為，他對他們的反應感到困惑。

諾蘭認為，現場警員共同決定無所作為的可能性較小，可能是有主管指揮現場警員的行動。

店主：已被偷過5次

受害東主阿拉茲雷（Tariq Mizyed Alazraie）對警員沒有採取任何行動感到憤怒，他說，他的店被竊賊闖入五次，警員每次都有到場，但從未採取過行動。

阿拉茲雷說：「這次真的讓我很生氣，只有一輛車和三名竊賊，也沒有武器，旁觀者看到還以為警察有份參與。太奇怪了，看完影片真的讓我很生氣。」

阿拉茲雷的女兒阿妮莎（Anisa）在事發當天參加了小商業與舊金山警察局長、副局長和隊長的會議，她詢問會議協調員是否可以在會議上播放這段影片，協調員拒絕，但建議她詢問較高階的警官。

警察問責局展開調查

於是阿妮莎直接把這段影片播放給副警長拉薩（David Lazar）、指揮官鄺友信（Daryl Fong）、隊長佩德里尼（Christopher Pedrini）和警官帕德莫（Raymond Padmore）看，他們都感到很震驚。佩德里尼當晚聯絡阿妮莎，表示會進行內部調查。

舊金山警局23日協助阿拉茲雷向獨立監督單位警察問責局（Department of Police Accountability）提出投訴，警察問責局已對事件展開調查。

舊金山市長布里德（London Breed）透過發言人表示，她會等到警察問責局公布調查結果再對此事發表意見。

警察 舊金山 大麻

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