勇士隊亞裔之夜 崔楨文、張華耀創辦報案平台獲表彰

張華耀、崔楨文獲得勇士隊表彰。（記者李晗/攝影）

金州勇士 隊（Golden State Warriors）在11月21日上周日的賽事中，舉行「亞裔 之夜」（Asian American Heritage Night）活動。除了邀請多個亞裔的團體表演之外，也表彰了兩名華裔代表——崔楨文（Cynthia Choi）和張華耀（Russell Jeung）。

崔楨文是舊金山華人權益促進會（CAA）的共同行政主任，張華耀是舊金山州立大學（SFSU）亞裔美國人研究學系的教授。二人共同參與創辦了「Stop AAPI Hate」平台，可以讓亞太裔民眾在線填寫自己遭遇的歧視 、暴力事件。這個自主報案的平台，從去年3月疫情開始時成立，至今已經累計接收到了超過1萬宗的針對亞太裔的歧視暴力事件。

勇士隊舉辦亞裔之夜，當晚也輕鬆擊敗多倫多猛龍。（記者李晗/攝影）

崔楨文表示，自己大概是在一周前得知自己要接受這個獎。她形容接受勇士隊的「影響力表彰」（Impact Award），感受是「苦樂交織」（bittersweet）的，因為亞裔社區正在經歷艱難時期，自己也是貢獻努力參與工作，成立這個自主報案平台幫助大家。

她形容，現在大家都知道亞裔社區會遭遇很多歧視、攻擊事件，但是接下來呢？崔楨文認為，解決方式有很多個方面，像是從立法，公共教育等不同著力點。她也在積極和各方協調。

「Stop AAPI Hate」的平台網址是：https://stopaapihate.org/。如果想要了解最新的數據和報告，可以點擊reports，或者查看一下網址：https://stopaapihate.org/national-report-through-september-2021/。

崔楨文也透露，華埠各個社團目前正在積極籌備的文化藝術博物館也在穩步推進，像是一些社區項目活動也都會連續展開。該博物館大樓的購買事宜早前已經獲得州府的撥款協助，多個華埠非盈利機構將會共同運營。

此外，勇士隊的亞裔之夜也邀請了跆拳道專業人士、南灣的晶晶兒童合唱團（Crystal Children's Choir）等團體演出。勇士隊在當晚也輕鬆擊敗多倫多猛龍（Raptors）。