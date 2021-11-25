核桃溪名店90人團夥搶劫案 3嫌犯被起訴

灣區多縣地方檢察長共同發表聲明，表示不會容忍組織性零售盜竊。圖為上周末遭近90名暴徒闖入洗劫的核桃溪Nordstrom百貨公司。（電視新聞截圖）

在發生一連串全國關注的大規模有組織的集體搶劫事件後，灣區 官員在感恩節前夕承諾，將採取新措施打擊零售犯罪，讓消費者可以安心過節、安全返回商店購物。

東灣康曲柯士達縣地方檢察長辦公室24日對灣區上周末發生的最大宗集體搶劫事件提起刑事訴訟。康縣地檢長貝克頓（Diana Becton）說：「我們承諾會阻止組織性零售盜竊犯罪。」

這起事件發生在20日晚上，將近90名歹徒乘坐約25輛汽車，攜帶鐵撬和鐵錘衝入核桃溪（Walnut Creek）Broadway Plaza商場的Nordstrom百貨公司洗劫。這群歹徒在1分鐘內搶走了超過10萬元商品，四名企圖阻止他們的店員不是遭刀割傷、被噴胡椒水，就是被拳打腳踢。

當局24日公布三名被捕嫌犯的身份，他們是30歲的道森（Dana Dawson）、19歲的羅賓遜（Rodney Robinson）和32歲的安德伍德（Joshua Underwood），三人皆被控共謀、入室盜竊和組織性零售盜竊。另外，道森還被控持槍，羅賓遜被控搶劫和收受贓物，安德伍德被控搶劫未遂。

聖荷西 Westfield Valley Fair商場23日又發生盜竊，兩名男子涉嫌在梅西百貨（Macy's）女裝部偷走價值2000元的香水。警方指出，他們是一名19歲的海沃居民和一名22歲的安蒂奧克居民，商場員工和警衛認出這兩人也是21日該商場太陽眼鏡店搶案的劫匪。警方稍後發現，這兩名嫌犯和他們的同夥打算也在南聖荷西Westfield Oakridge商場盜竊香水。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）、聖荷西警局副局長喬瑟夫（Paul Joseph）和聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）24日在Westfield Oakridge商場外舉行記會表示，將盡全力讓公眾放心在假期間購物。

李卡多說：「我們知道，今年這個時期對在疫情中掙扎的許多小商業和零售店來說非常重要，他們依賴消費者在假期中外出購物。我們希望民眾了解，我們正在盡一切努力阻止發生在加州購物中心的犯罪。」

武裝劫匪車隊最近在屋崙 大肆搶劫大麻店、零售商店和藥房，屋崙警方24日傍晚宣布，他們周末期間會佈署更多警力。屋崙警方說：「我們將佈署多個戰略小組支援巡邏警員處理持槍車隊、非法街頭飆車和暴力犯罪。」

灣區阿拉米達、康曲柯士達、馬連、聖他克拉拉、舊金山、聖馬刁六縣和聖荷昆縣（San Joaquin）的地檢長辦公室23日晚上也共同發表聲明表示，將聯手打擊組織性零售盜竊犯罪。

聖馬刁縣地檢長瓦格斯塔夫（Steve Wagstaffe）在聲明中說：「北加州最近發生的預謀零售盜竊犯罪是無可容忍的，地方檢察長、執法官員和我們的社區成員都無法接受。任何被抓到從事這類犯罪的人都將被起訴、定罪和監禁，我們絕對不會寬大處理這類罪行。」