加州「弱勢補助」作業程序複雜 金山華埠難受惠

華埠散房居住環境擁擠。圖為疫情期間非盈利機構「SF New Deal」在華埠散房內為居民送餐。（本報檔案照片）

政府與民間團體每年撥款協助「弱勢社群 」改善居住環境，可是，舊金山 人口稠密生活品質惡劣的華埠，卻無人問津。

葉艾瑪(音譯，Emma Yip)2008年隨夫婿移民到美國舊金山時有一個五歲的女兒，三人在舊金山華埠找到一個面積100平方呎的單房公寓，雖然面積狹小，可是華埠生活方便。

新冠疫情降臨時情況完全不同了，當時葉家添了兩個小女兒，全家鎖在一個小房間內，不敢到公寓大樓公共廚房煮飯，只能在自己的小套房內，使用電爐燒菜，油煙滿布。去年疫情間山火襲擊北加州 時，灣區空氣品質惡劣，天空變成橘黃色，他們必須將門窗緊閉，忍受惡劣的空氣，身體健康受到影響。

可是，人口稠密的社區如華埠、田德隆(Tenderloin)、米慎(Mission)等社區，因為環境計分審查辦法，無法取得政府與民間的撥款協助，以改善生活環境。這種問題在新冠疫情期間完全暴露出來。

加州環保署(CalEPA)資助弱勢社群的方式是根據一項複雜的「加州環境篩選」(the CalEnvironScreen)來設定。加州環境篩選根據人口普查辦法，將全州分成數千個地理區，每個地理區人口從1000至8000不等。而篩選方式非常複雜，列入考慮因素包括有害垃圾、嬰兒出生體重、語言隔閡、家庭負擔等。種種因素列入考慮後，情況最差的25%成為弱勢社群，得到補助。

評估方法 難反映環境問題

許多舊金山地方官員與社區領導認為這套評估方法沒有反應最切身的環境問題，因為許多問題與地方環境特性有關，不能一概而論。但環保署認為，篩選評分方式考量了綜合環境衝擊因素。

加州環境篩選挑出的25%弱勢社群將從政府與私人基金得到最大補助，比方說加州州府的「加州氣候投資計畫」(California Climate Investment program)已分發7億3100萬元基金，其中25%分配給加州環境篩選所決定的弱勢社群，1億9200萬元用於房屋開發等。取得補助的弱勢社群可將基金用來培養人力資源、開發房地產、改善整個居住環境等。

200人口普查區 僅7%列弱勢社區

舊金山約200個人口普查區中，只有7%被列入弱勢社區。相對而言，洛杉磯縣的弱勢社區佔其所有人口普查區的49%。中谷地區與南加州的弱勢社群區比例也高。北加州一般偏低。

舊金山的弱勢社區集中於遭海軍造船廠有毒廢料影響的Bayview-Hunters Point社區。然而一些地方人口稠密區如田德隆、華埠、米慎等社區，雖然在語言隔閡、住屋負擔、失業率得分低，可是其他方面如臭氧影響、殺蟲劑影響、飲水品質方面得分就很高，評分結果不屬弱勢社區。社區內的弱勢民眾無法得到環境改善基金。

葉家一家人住在一個小面積單房公寓。目前舊金山估計約有1萬9000所這種小型單房公寓，租金也較便宜，因此雖然面積狹窄，可是收入不高的民眾能在舊金山找到這種住所也算是萬幸了。可是當新冠疫情來襲，悶熱的夏天加上山火帶來的灰霧，整個居住環境變得非常不安全，根據最近一項針對舊金山255名單房公寓住戶調查，75%受訪者表示有慢性病問題，隨著空氣品質惡化，病情變得更為嚴重。

代表舊金山地區華裔州眾議員丁右立(Phil Ting)表示，他擔心處理環境問題領導沒注意一些問題所在，未能提供一些環境問題嚴重社區必要基金與協助。