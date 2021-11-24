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提供吸毒用具 金山安全注射站長什麼樣子？

記者李晗 / 舊金山報導
2018年市長布里德（紅衣者）視察模擬運營的毒品注射站。（本報檔案照片）
2018年市長布里德（紅衣者）視察模擬運營的毒品注射站。（本報檔案照片）

爭議多年的毒品「安全注射站」（Safe Consumption Site），預計將會在明年春季時正式在舊金山建成揭幕。而注射站裡面究竟會是長什麼樣子，可以從2018年的「模擬試運營」中窺探一二。

所謂的安全注射站，將有醫療人士在場，幫助癮君子減少可能發生的吸食毒品過量的情況發生。站內將提供免費清潔的吸毒用具，因此也被批評者視為可以合法化和鼓勵吸毒。

加州議會中已經有議員推動此案多年，但一直未有成功。舊金山建成的注射站，也將會面臨聯邦、加州的法律風險。但是現任的總統拜登（Joe Biden）、加州州長紐森（Gavin Newsom）均是和舊金山主流政界官員同一黨派，因此是否會對舊金山的注射站執法有待觀察。川普總統時代司法部曾經對這類的注射站的建設發出警告。

2018年8月，舊金山曾經試點模擬運營了「安全注射站」，在田德隆區的格萊德大教堂（Glide）一連四天向公眾開放展示。當時的模擬注射站，除了沒有真正開始讓「癮君子」進入注射，其餘的設施和醫療物品擺設都將會和正式的注射站一致。

首先，想要使用注射站的癮君子，需要自備毒品。他們進入站之後首先簽字註冊，然後會有熟悉社區的專人在走廊處提供指引。在獲得潔淨的醫療衛生用品之前，吸毒人士先要洗手。站點內提供的醫療衛生用品包括針頭，綁帶，棉球，單次攝入的標準量小瓶子，烹煮毒品使用的金屬小杯子，混合毒品需要用的鹽水等。注射站還能夠提供海洛因毒品純度檢測的工具。

隨後吸毒人士可以進入到吸毒間，每人都有一張小桌子和椅子，以及有紙巾和垃圾箱。如果是在大腿上打針的吸毒人士，會有一個較大的有簾子遮住的吸毒間。半小時後吸毒人士完成吸毒，可以到休閒室休息，也可以尋找社工和醫療人員的幫助。

目前，舊金山市府將會出資600多萬元，在田德隆區內購買物業，暫定的地址包括822 Geary和629 Hyde。田德隆區內的毒品交易、街頭吸毒過量問題極其嚴重。市長辦也已經在和城中的非營利機構商討如何合作運營這些注射站。

注射站內的「吸毒間」，每人都有一張小桌子和椅子。（本報檔案照片）
注射站內的「吸毒間」，每人都有一張小桌子和椅子。（本報檔案照片）
注射站內會提供清潔的吸毒用品。（本報檔案照片）
注射站內會提供清潔的吸毒用品。（本報檔案照片）

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