核桃溪名店搶案 損失高達20萬元 警方戒備防趁火打劫

警方表示，核桃溪Nordstrom百貨公司周末被搶的商品價值高達20萬元。（電視新聞截圖）

東灣核桃 溪（Walnut Creek）警方表示，20日晚上遭數十名暴徒洗劫的Nordstrom 百貨公司，損失的商品價值高達20萬元。

核桃溪警局警官康納斯（Hollie Connors）指出，20日晚上有80名蒙面歹徒開了約25輛汽車將Broadway Plaza的街道堵得水洩不通，為了怕被指認，汽車的車牌都被遮蓋住。這家Nordstrom百貨公司今年初也曾遭人快閃搶劫，核桃溪市之後派出警員駐守，但20日晚上9時攻擊事件發生時，百貨公司內並無警員。

康納斯表示，Nordstrom百貨公司在這次事件中損失價值高達20萬元的商品，有三名員工受傷，其中一人遭噴灑胡椒水。警方當晚已抓獲三名嫌犯，在逃的數十名嫌犯中至少有一人持槍。康納斯說，這起搶案應該與灣區 一系列珠寶店和精品店搶案有關聯，但目前還未獲得證實。

根據情報，核桃溪警方相信歹徒還計畫21日晚上重返Nordstrom百貨公司再次行搶，於是派員封鎖了附近街道，最終沒有任何搶劫報案。

康納斯說：「我們獲得情報指同一夥人隔天會再回來搶劫，因此提前做好準備。不知道是否因為這樣，還是發生其他事情讓他們放棄計畫。」

核桃溪市長威爾克（Kevin Wilk）表示，在假期期間，市府會確保不讓車輛進入Broadway Plaza。他說：「我們現在是全員戒備狀態，我們會在市中心派駐更多警力，同時會監視網路聊天室，並與我們所有的商家保持聯繫。」

康納斯表示，目前警方的資源和人員配置並不理想，她擔心有心人會趁火打劫。她說：「不過，我們會盡全力做好工作，周末會增加巡邏人手。」

康納斯認為，灣區各警局之間需要進行進一步的協調和協同工作，也可能與聯邦執法部門共享情報。