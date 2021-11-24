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灣區接連發生快閃暴徒式搶劫 治安重大危機

編譯組／灣區23日電
專家形容，灣區最近發生的集體搶劫案是創業型犯罪。警方持續追緝搶匪，注意周邊安全。（電視新聞截圖）
專家形容，灣區最近發生的集體搶劫案是創業型犯罪。警方持續追緝搶匪，注意周邊安全。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（Chronicle）表示，灣區連日來不斷發生的大規模零售搶劫案，是一種經過精心策畫、具創業形式、且明顯受到社群媒體推動的新犯罪模式，讓執法部門面臨巨大的挑戰。

加州州長紐森（Gavin Newsom）22日譴責搶案「不可接受」，表示會派駐更多加州公路巡警在靠近購物中心的主要道路巡邏，包括680公路和4號公路。紐森說：「我們要歹徒負起責任、要起訴他們、要讓民眾感到安全。」

警局視訊 警官：這是一個瘋狂周末

阿拉米達縣警局警官凱利（Ray Kelly）表示，灣區各地警局22日召開視訊會議，討論制定一項有組織性的地區措施來打擊這些犯罪。對於海沃、核桃溪、聖荷西、屋崙和舊金山的商店遭成群結隊的暴徒闖入洗劫，凱利說：「這是一個瘋狂的周末。」

屋崙警局局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）表示，屋崙的盜竊車隊愈來愈暴力，19日有數百輛汽車在市區內尋找大麻商店下手。在遇到屋崙警員後，歹徒開始開槍，共發射超過175發子彈。

阿姆斯壯表示，20日晚上11時之後發生了更多混亂，這些歹徒駕駛的汽車再次集結在馬路上，進入大麻店、零售商店和藥房搶劫，至少有20多家商店遭殃，歹徒還在其中多家商店開槍。

阿姆斯壯說：「根據我們收到的情報，這是一個由多個團體合作進行的盜竊。」他指出，這些團體透過社群媒體協調行動。

透過社群媒體互通訊息 犯案人數眾多

達拉斯退休警員，也是前Walgreens和Walmart零售組織犯罪主管馬斯卡托（Frank Muscato）表示，快閃暴徒式搶劫（flash-mob-style robberies）是靠人數眾多取勝。他指出，和其他暴徒一起進入就不會被追捕，因為零售店店長通常會告訴員工，遇到這種情形不要介入。

凱利相信，這些歹徒是透過社群媒體互通訊息，事先決定要對哪些商店下手，如果遇到警方就迅速改變策略。例如，東灣調查員去年從網路上的貼文獲得情報，得知歹徒計畫攻擊三谷地區（Tri-Valley）的購物中心，包括布利桑頓（Pleasanton）的Stoneridge商場和利佛摩（Livermore）的San Francisco Premium Outlets。凱利表示，他們於是關閉了高速公路出口，並轉移了商場附近街道的交通，因此後來並未收到任何大規模盜竊的報案。

有組織犯罪 建立銷贓鏈 學者：很不尋常

史丹福大學法學院教授韋斯柏格（Robert Weisberg）說：「這種有組織性的百貨公司洗劫讓我覺得很不尋常。」他形容這些罪犯「非常具有創業頭腦」，因為他們建立了一個銷贓的供應鏈。

前舊金山檢察官歐斯特利（Thomas Ostly）說：「只要有銷贓管道，就會有人盜竊。」他稱銷贜處是舊金山市中心的網路店面、跳蚤市場和街角商店，許多贜物更賣到海外。

社群媒體 舊金山 屋崙

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