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金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

偷Target 4萬元商品轉賣牟利 女遭控128罪

記者李怡 / 舊金山報導
一名婦女在2020年10月至2021年11月期間，涉嫌多次竊盜Stonestown Target商店的物品，被指控犯有多項重大竊盜重罪和120項輕微盜竊罪。（圖片來自美聯社）
一名婦女在2020年10月至2021年11月期間，涉嫌多次竊盜Stonestown Target商店的物品，被指控犯有多項重大竊盜重罪和120項輕微盜竊罪。（圖片來自美聯社）

舊金山地檢官博徹思辦公室表示，一名參與多起零售商店盜竊案的女子正面臨多項指控，她涉及Target商店100多起竊盜案，總價值逾四萬元。被指控的女子Aziza Graves在2020年10月至2021年11月期間，竊盜位於Stonestown的Target商店物品，其中被指控八項重罪和120項輕微盜竊罪。當局稱，Aziza Graves於16日在Stonestown Target被舊金山警方逮捕。

博徹思（Chesa Boudin）17日指出，這名女子之所以會被捕，是地方檢察官辦公室積極展開一項針對竊盜案件處理的結果。舊金山市官員今年9月公布了一項計畫，以因應舊金山零售業竊盜的發生。

博徹思指出，這次的逮捕行動，是與整體零售業竊盜案有關，這也是一系列逮捕行動的第一步。他補充表示，地檢官辦公室正在處理六項以上的積極調查計畫，地檢辦公室將致力於「阻止有組織的零售業竊盜犯罪行為，包括網路犯罪」。Target的資產保護部門已聯繫地方檢察官辦公室，並要求調查Aziza Graves。

根據地檢官辦公室指出，行竊者Aziza Graves偷的多是洗衣粉等家用物品，她盜取這些生活物品，並轉賣牟利。據加州法院指出，竊盜案是指價值逾950元的金錢、勞力、不動產或個人財產。

舊金山警察局長史考特將嫌疑人描述為「零售業竊盜慣犯」。根據地檢辦公室描述，在Stonestown Target的竊盜案中，Graves採用的竊盜方式是透過自助掃描結帳機完成的。她在使用自助結帳機時，商品掃描結束後，只給一元或一分錢，就帶著物品，在還沒有完成交易的情況下離開商店。

史考特說，他希望這起案件可以向潛在的小偷發出強烈的警告，換句話說，意味著舊金山不會容忍想他們這樣的違法行為，並會嚴懲入店行竊案件。

Aziza Graves已於18日被正式提審。

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