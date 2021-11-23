我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

河濱加大研究蔬菜變疫苗 不須打針像吃沙拉

【本報訊】
UCR科學家正在研究未來的植物疫苗。（UCR）
UCR科學家正在研究未來的植物疫苗。（UCR）

據南加州河濱加州大學（UC Riverside）消息，該校科學家正在研究未來植物疫苗，或許會顛覆人們對疫苗的傳統知識。在未來，疫苗也許看起來更像是吃沙拉，而不是打針注射。UCR科學家正在研究將生菜等可食用植物，變成mRNA疫苗（信使疫苗技術）的工廠。

據悉，這項研究目標將通過美國國家科學基金會提供專項撥款50萬元完成。目標有三方面：研究出含有mRNA疫苗的DNA可成功傳遞到植物細胞中進行複製部分，研究出植物能夠產生足夠mRNA來替代傳統疫苗，最後確定正確的接種劑量。

UCR植物學和植物科學系副教授吉拉爾多（Juan Pablo Giraldo）認為，理想情況下，一株植物會產生足夠mRNA來為一個人接種疫苗。他正與聖地牙哥加州大學及卡內基梅隆大學科學家，一起合作這項研究。

吉拉爾多表示，正在用菠菜和生菜測試這種方法，並制定人們能在自家花園進行種植的長期目標。農民最終也可以將整片土地都種滿疫苗蔬菜。他說，這項研究關鍵是葉綠體即植物細胞中的小器官，可將陽光轉化為植物所需能量。如同一個小型太陽能工廠，生產糖和其它分子，使植物能夠生長，也是製造理想分子的未開發來源。

吉拉爾多在先前研究中，已經證明葉綠體有可能攜帶並非植物天然組成部分的基因。他和團隊通過將外來遺傳物質傳導到保護殼內植物細胞來完成。而且確定這些保護殼的最佳特性後，用於傳遞物質到植物細胞，此項研究也是吉拉爾多實驗室的專長。

此外，吉拉爾多還共同領導一個相關項目，即使用納米材料將氮（一種肥料）直接輸送到植物葉綠體中，可以幫助植物生長且改善環境。美國國家科學基金會已經撥款160萬元給吉拉爾多團隊，用於開發這項有針對性的氮輸送技術。

疫苗 加州大學 美國

上一則

薩拉度加市長趙嬿 再度競選2022年市議員

下一則

葉倫鮑爾 兩隻鴿子

延伸閱讀

國會議員趙美心呼籲家長積極給孩子接種新冠疫苗

國會議員趙美心呼籲家長積極給孩子接種新冠疫苗
德國全面追加施打第3劑 BNT：防護力更持久

德國全面追加施打第3劑 BNT：防護力更持久
感恩節要去未接種親友家聚餐怎辦？學者：要求對方快篩

感恩節要去未接種親友家聚餐怎辦？學者：要求對方快篩
「大規模打補強針」前奏？佛奇：突破感染比率高到不能忽視

「大規模打補強針」前奏？佛奇：突破感染比率高到不能忽視
黑白集／厚顏缺乏恥感 陳時中是「無愧天王」

黑白集／厚顏缺乏恥感 陳時中是「無愧天王」

熱門新聞

灣區「房源少，買房熱」買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子（記者李怡/攝影）

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

2021-11-16 18:07
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

2021-11-19 00:10
新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）

病毒反撲…加州疫情緊急狀態 延長至明年3月31日

2021-11-18 02:18
專家表示，斷食時，可消除食物中額外毒素的吸收，有潛在生物效益。(Getty Images)

斷食好處多？ 也要注意風險

2021-11-15 02:05

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭