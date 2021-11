保護瀕危座頭鯨 灣區鄧金斯蟹季續延

加州漁獵局宣布灣區鄧金斯蟹季持續延後,因蒙特瑞灣與法拉隆灣出現大量座頭鯨。(Getty Images)

加州 漁獵局(Department of Fish and Wildlife)19日宣布,灣區 鄧金斯蟹季持續延後,因蒙特瑞灣與法拉隆灣(the Gulf of the Farallones)出現大量座頭鯨(humpback whales)。州法規定,為保護海洋動物免於被漁具纏住,需延後捕蟹季。

自蒙多西蘇諾瑪海岸線邊界(Mendocino-Sonoma border)自大蘇爾(Big Sur)的捕蟹季原預定11月15日開放。但漁獵局宣布,由於調查顯示有大量瀕臨絕種的座頭鯨與棱皮海龜(leatherback sea turtles)仍在捕魚區,捕蟹季無法如期啟動。

最新航空與船隻調查顯示,10月底與11月份仍在該區域發現有79頭座頭鯨,導致捕蟹季須持續延後。漁獵局主任邦漢(Charlton H. Bonham)聲明表示,現有數據指出,目前仍大量鯨魚留在漁場。一旦資料顯示鯨魚離開漁場時,加州漁獵局將準備好開啟商業捕蟹季節。漁獵局將評估捕蟹季是否於12月15日之前或持續延後。

蒙特瑞縣羅佩茲角(Lopez Point)以南的商業捕蟹季已於11月15開放,蒙多西蘇諾瑪縣海岸線商業捕蟹季將於12月1日開放,因該區鯨魚已移出。介於兩者之間地區則是座頭鯨棲息地,儘管鯨魚數量自9月開始已逐漸減少。灣區捕蟹船隊表示,捕蟹季延誤導致捕蟹計畫困難,影響業務,感恩節通常是螃蟹生意旺季。

10月29至31日間,航空與船隻調查共發現數十頭座頭鯨,最集中地區在法拉龍灣、金門以西與喇拉隆島嶼周圍地區。保護組織如「生物多元化中心」(Center for Biological Diversity)已推動鄧金斯蟹捕蟹船使用捕蟹籠,而非使用從海洋表現浮標延伸至海底的釣魚 線,其可能纏住並殺死海洋生物。當局並成立工作小組測試裝置,但捕蟹業者表示,其效率差且太過昂貴。

中心工作人員蒙賽爾(Kristen Monsell)聲明表示,捕蟹季延後有助保護瀕臨絕種鯨魚與海龜,免受漁具帶來的痛苦與致命糾纏。州府當局也將致力推動捕蟹業者採取不會傷害海洋動物的無繩捕撈設備。