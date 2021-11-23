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金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

集體搶掠商場 紐森：絕對不能接受 將支援更多警力巡邏

編譯組／綜合22日電
加州州長紐森明白表示，「絕對不能接受」大規模組織性零售搶劫犯罪。（美聯社）
加州州長紐森明白表示，「絕對不能接受」大規模組織性零售搶劫犯罪。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）22日表示，灣區最近發生一連串大規模組織性零售搶劫犯罪，導致當地購物區陷入困境，州政府已加大對灣區的支援力度。

紐森22日在舊金山一場宣導新冠疫苗補強針的記者會上嚴正表示，發生在舊金山、聖荷西、核桃溪和海沃的集體搶劫案是「絕對不能接受的」。

紐森表示，在搶案發生後的數小時內，加州公路巡警局已與舊金山和核桃溪警方協調，即日起將加派大量人手在680公路和4號公路巡邏。紐森還表示，他已與舊金山市長布里德（London Breed）就搶案的問題交換了簡訊，加州官員周末也已聯絡零售商關心案情，零售商要求當局在灣區各商場加強執法。紐森說：「這樣人們就可以明顯感受到震懾力。」

紐森透露，他在舊金山經營的PlumpJack Wine & Spirits今年已被盜賊破門入侵三次。他說：「我對這些罪犯沒有任何同理心和同情心，他們必須承擔犯罪的責任。」

紐森補充，他會在即將提交給立法會的預算報告上，建議撥出更多資金用於進行盜竊犯罪調查以及改善居民生活品質。

部分零售商和執法官員將益發猖狂的盜竊犯罪歸咎於2014年通過的47號法案，這項法案規定，當被盜物品的價值低於950元時，侵犯財產犯罪將從重罪被減為輕罪。

為了回應對47號法案的投訴，加州立法委員2018年通過了一項臨時法律，明白定義有組織性零售盜竊犯罪，並成立加州公路巡邏隊協助高財產犯罪率地區的執法，但這項法律已於2021年初到期。

紐森 加州 舊金山

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