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舊金山疫情趨緩 餐廳小費也跟著降了

記者李怡 / 舊金山報導
在去年4月疫情最嚴重時期，多數客人會支付小費達30%。即使是平常沒有小費的外賣訂單，也會收到10%左右的小費。（記者李怡／攝影）
在去年4月疫情最嚴重時期，多數客人會支付小費達30%。即使是平常沒有小費的外賣訂單，也會收到10%左右的小費。（記者李怡／攝影）

舊金山市民在去年疫情大流行期間，可謂是慷慨解囊，頻繁且大量的給餐館服務員小費，以幫助餐廳服務生這樣堅守在第一線的服務人員渡過難關。數據顯示，2020年4月疫情之後，客人平均小費金額飆升近22%，在之後接下來的幾個月裡，小費也隨疫情趨好而逐漸下降。最近趨於穩定，但還是高於疫情大流行前的正常水平。截至上周，小費的金額降到疫情大流行開始以來的最低水平，但略高於18%。近期隨著餐館重新開業，小費越來越接近了正常水平。

位於舊金山諾布山（Nob Hill）社區的餐廳「諾布咖啡」的經理人(David Cohen)說，在去年4月和疫情最嚴重的時期，多數客人會支付小費達30%。即使是平常沒有小費的外賣訂單，也會收到10%左右的小費。近期小費已經降到差不多15%，低於疫情大流行前20%的平均水平。

在Polk Street上的一間印度餐館，算是位置比較好、客流量較大的商業街道中心地段。據經理人Mahima回憶說道，儘管去年在疫情期間人們給的小費金額是很高的，但是到店用餐的客人卻很少。現在雖然小費的金額恢復正常，客流量確實增加了，總體而言，現在的生意比疫情期間的情況要好很多。

去年因疫情，很多餐館只能提供外賣服務。Square Pie Guys 披薩店的老闆 Marc Schechter 說道，在去年疫情嚴重的時候，外賣的小費也比大流行前增長了很多。「在大流行之前，我想說可能有 60% 的外賣訂單根本沒有收到過小費，疫情期間幾乎所有的外賣訂單都或多或少的有小費了。但外賣小費的金額，還是遠遠低於堂食，所以去年工作的服務人員的收入，都遭到了重創。」

疫情大流行也促使一些餐館用服務費取代傳統的小費，即小費收歸餐廳，再由餐廳補給員工服務費，以保障所有員工的工資收入。舊金山灣區有幾家餐廳已決定將服務生薪資結構變化永久化，以確保所有員工的薪酬更加平等，包括後勤人員，例如平時不會收到小費的廚師和洗碗工。

Square Pie Guys 披薩店為了鼓勵顧客可以繼續多給些小費，做出了很多嘗試，例如會在桌面上貼出「為什麼要給小費？」的貼士，以鼓勵客戶直接支持他們的員工，希望可以幫助餐廳和員工們度過難關，減少因疫情帶來的經濟重創。Marc 說，「希望這些努力，可以讓更多人了解餐飲業目前遇到的困難，並對人們的消費習慣產生持久影響。」

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