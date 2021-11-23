假期將近 衛生局：聚會旅遊前3天先做新冠檢測

又到了假期時節，衛生局呼籲，最好在出遊前，以及回家後做病毒的檢測。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情依然持續，雖然隨著疫苗 與加強劑的普及，許多人的生活也逐漸恢復正常。然而，灣區聖他克拉拉縣衛生局仍然呼籲，民眾在假期與家人聚會、旅行之前，都最好先做新冠肺炎的檢測 ，以確定沒有染疫，協助疫情的控制，「疫情期間，我們要傳播的是歡樂，而不是新冠肺炎。」

聖他克拉拉縣衛生局指出，即使沒有任何症狀，也最好要在家庭聚會前1到3天，或任何旅行前做檢測。抗原檢測應在聚會或旅行前24小時進行；PCR檢測應在72小時內完成，這樣檢測的結果才可在聚會或旅行前獲得。新冠肺炎的檢測無需自付費用，民眾可上網SccFreeTest.org或致電 (408)970-2000，了解檢測的行情。

聖他克拉拉縣衛生局也進一步提醒，民眾返家、在假期回來後也應該做新冠肺炎病毒的檢測，例如再回來後3到5天後做檢測。

此外，聖他克拉拉縣府也建議，如果聚會時有某些人還沒有接種疫苗，則最好採取預防措施（例如，戴口罩、在戶外社交、縮短聚會時間）。口罩的選擇上，一定要戴上鬆緊適宜的好口罩，其中N95和KN95或外科口罩，最能過濾病毒和顆粒。也可以考慮在室外聚會，或者想辦法增加室內空氣流通。有興趣的民眾也可以在智能手機上啟用「CA Notify」（加州的新冠肺炎暴露通知系統），掌握最新的情況。

衛生局再次提醒，如果符合條件，民眾應該儘速前往接種疫苗與加強劑，「新冠肺炎的疫苗是結束大流行的最佳方式，它可以預防因新冠肺炎導致的疾病、住院和死亡的機會。疫苗接種安全、有效且免費。有需要者可上網sccFreeVax.org安排接種疫苗。」

當然，即使接種了新冠肺炎的疫苗，也不代表就是完全免疫。聖他克拉拉縣衛生局提醒，民眾如果發現生病時，就應該留在家裡。任何感到不適的人，即使是輕微的症狀（喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕），也應該留在家中，與他人隔離並做檢測，避免新冠肺炎病毒的進一步傳染。