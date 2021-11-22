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佛利蒙市議員黃潔宜「迦南廚坊」 疫情以來四度遭竊

記者李榮／佛利蒙報導
黃潔宜在佛利蒙經營餐廳多年。（記者李榮／攝影）
黃潔宜在佛利蒙經營餐廳多年。（記者李榮／攝影）

灣區這幾年來各式竊案頻頻發生，已經到了匪夷所思的境界。佛利蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）經營的台式餐廳「迦南廚坊（Milk and Honey Cafe）」，本月19日又「再度」遭小偷破窗闖入，整台收銀機被竊賊搬走。初步統計，更換新的玻璃，以及購買新收銀機的費用與其他財物損失，總計得超過4000多元。而且，這已經迦南廚坊自新冠肺炎（COVID-19）疫情以來，第四度遭宵小闖空門，幾乎是目無法紀的情況。

餐廳先用木板將破損的門窗封住。（黃潔宜提供）
餐廳先用木板將破損的門窗封住。（黃潔宜提供）

「真的是很無言，我都快要算不清楚（被竊）幾次了。」黃潔宜受訪時表示，這次被竊的實際時間無法確定，因為當時警報系統不知什麼原因沒有響。她們是一直到19日早上9時許、員工到店上班後才發現遭竊，隨即通報警方，並且清點財物損失。

她表示，歹徒這回是從正面的玻璃前門破窗進入，早上準備開店時發現大門的玻璃碎了一地，光是更換玻璃的費用就要約2000元。事實上，先前餐廳就已經曾遭類似手法竊盜，非常無奈。再之前，小偷也曾從後門破壞門鎖後進入。

佛利蒙市議員黃潔宜台式餐廳居然在疫情以來，四度遭竊。（黃潔宜提供）
佛利蒙市議員黃潔宜台式餐廳居然在疫情以來，四度遭竊。（黃潔宜提供）

迦南廚坊位於佛利蒙Fremont大道上的一處小商場內，附近治安通常尚可，但近年來與灣區許多地方一樣，屢屢發生竊案。2020年7月中，迦南廚坊曾被闖空門一次。同年8月初、一個餐廳公休日的下午又再遭小偷。那次是因為店休、店內完全沒人，一位騎腳踏車前往的年輕人從餐廳後門鬼祟進入，將幾台點餐的平板電腦偷走。緊接著9月時，又再次發生破窗竊盜事件。而事隔一年多的這次遭竊，是迦南廚坊從開業以來第五度遭竊。

「嗯，去年是兩個月內被偷三次。這次已經隔了一年多了，算是幸運還是怎麼樣？」黃潔宜指出，小商業的經營環境原本已經相當困難，整體治安又如此不好，實在非常無奈。她也呼籲，民眾平時多守望相助、注意安全、守望，若看到可疑人士，立即向警方報案。希望當天如果有目擊者有看到行竊情況，能夠站出來提供線索，協助警方破案，嚇阻這些無恥的宵小。

餐廳先用木板將破損的門窗封住。（黃潔宜提供）
餐廳先用木板將破損的門窗封住。（黃潔宜提供）

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