蕭恩性騷擾案 聖荷西州大330萬元與15受害人和解

聖荷西州大就學生遭性騷擾事件與15名前州大女學生運動員達成330萬元賠償和解。(聖荷西州大官方臉書)

聖荷西 州立大學承認處理學生遭性騷擾 事件疏失，與15名前州大女學生運動員 達成330萬元賠償和解。這是聖荷西州大因前體育醫療師蕭恩 (Scott Shaw) 性騷擾女學生第二次賠償和解協議。330萬元賠償金額將分給15名受害人。根據報導，有些性騷擾事件可回溯到2009年。

聖荷西州大因前體育醫療師蕭恩性騷擾學生第一次賠償和解協議總金額共160萬元，分發給另外13名受害女學生。每名受害人得到12萬5000元賠償金額。聯邦司法部曾參與這一次調查工作。

有些受害人認為賠償金額不夠。現年32歲的聖荷西州大校友瓦肯庭 (Lindsay Warkentin) 是州大2009年游泳校隊選手，許多當年游泳選手抱怨蕭恩性騷擾行為。亞肯庭表示，校方只是說：「這種事情竟然發生，我們感到很遺憾。」然而真正問題是，如果當時他們及時採取行動，這些女學生運動員就不會遭受性騷擾。

聖荷西州大性騷擾事件真正受害人數目前仍未明朗。獲得兩次協議賠償金者共有28名女子。聯邦司法部報告指出受害人有23名，可能更多。司法部要求校方調查蕭恩按摩治療過的前1000名以上州大女學生運動員。

蕭恩性騷擾女學生運動員事件調查對聖荷西州大的行政體系產生重大衝擊。前州大體育系主任托特 (Marie Tuite) 先遭降級處分，隨後於今年8月間離職。於2016年就任的聖荷西州大校長帕帕奇安 (Mary Papazian) 也宣布將於今年12月21日正式辭職。蕭恩在州大一直任職到去年有名受害人出面舉告時，才辭職離去。

帕帕奇安19日發布聲明感謝前州大學生運動員出面陳述她們「痛苦的經驗」。她說，這些受害人與家人對校方的「信託操摧殘破壞」，她深深表示歉意。有關聖荷西州大整體社區的安全與幸福，校方將竭力改善，確保類似不幸事件不再重覆發生。

聖荷西州大游泳教練霍普金斯 (Sage Hopkins) 早在12年前就提出有12名以上女學生檢舉蕭恩醫療按摩她們時行為不檢，將手伸進她們的胸罩或內衣褲裡面。當年調查是由校方兩名體育訓練員擔任。調查結果認為蕭恩的按摩治療合法，這名體育醫療師當時無罪開脫。