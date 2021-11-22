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舊金山高檔百貨遭80人洗劫3落網 警防歹徒捲土重來

編譯組╱灣區21日電
東灣核桃溪Nordstrom遭洗劫，目前不清楚與舊金山聯合廣場商店搶劫相關。(Google街景圖)
東灣核桃溪Nordstrom遭洗劫，目前不清楚與舊金山聯合廣場商店搶劫相關。(Google街景圖)

東灣核桃溪市 (Walnut Creek) 警方21日宣布，20日晚間數十名不法之徒闖入核桃市區Nordstrom 百貨公司行竊搶劫。警方認為，這整個事件顯然是一宗有組織計畫的犯罪行為。核桃市警方目前已逮捕兩名男子與一名女子歸案。

根據警方報告，約有80名嫌犯參與這次入店搶劫行動。整個事件於晚間9時前不久發生。當時核桃溪市百老匯廣場 (the Broadway Plaza) 的Nordstrom百貨公司與其他商店仍營業中。三名被捕嫌犯年齡分別為18歲、30歲、32歲。三名被捕嫌犯中，兩名來自舊金山，一人來自屋崙。他們均面臨搶劫、入室盜竊、陰謀與佔有贓品罪名。

核桃溪警方警告，同一團夥21日晚間可能捲土重來再度犯案，並提醒各商家提早打烊，以防不測。

三名被捕劫匪中唯一女嫌犯同時被告非法持有重罪犯使用的槍械、攜帶隱藏武器。根據聖馬刁高等法院紀錄曾被告商店內偷竊、賣淫、拒捕、持有入屋盜竊工具。這名女嫌犯另於兩宗分別發生於2016年與2017年事端中使用電擊槍。

警方報告中同時顯示20日事件中，兩名Nordstrom 員工遭攻擊，另有一名員工遭噴胡椒霧。核桃市府發言人柏克哈德 (Betsy Burkhart) 表示，受害員工傷勢輕微，經醫療人員現場處理後已無大礙。警方目前繼續調查現場錄影帶。

舊金山聯合廣場的名牌商品店Louis Vuitton 19日晚間也發生搶劫事件，幾名搶劫犯入店盜竊貴重商品，情況與核桃溪市事件雷同。警方表示已逮捕到數名搶劫嫌犯歸案。周日期間，舊金山警方仍繼續調查這次搶劫案，封鎖限制聯合廣場附近交通。

柏克哈德表示，核桃市搶劫事件是否與舊金山Louis Vuitton 商店搶劫事件有關，目前仍不清楚。不過他會主動與舊金山警方聯繫。去年夏天非洲裔男子佛洛伊德 (George Floyd) 遇害事件發生後，一名女子於核桃市區內遭槍殺，市區百老匯廣場數家商店遭搶。核桃市府當時進行宵禁。去年12月間，康曲柯士達地檢處對九名於佛洛依德抗議示威中入店偷竊嫌犯提出控罪。

核桃 舊金山 Nordstrom

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