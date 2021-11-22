屋崙華埠路燈突倒下 華人車子停路邊遭砸壞

屋崙華埠8街人行道一根路燈燈柱，早上7時許忽然倒下，幸未造成人員傷亡。（馬作林供圖）

東灣台山同鄉會屋崙華埠 社安隊隊長馬作林21日表示，華埠8街人行道一根路燈燈柱，早上7時許忽然倒下，將華人 的車後玻璃、車尾打爛，不幸中的萬幸，是沒有造成人員傷亡。目擊者報警後，員警和工務局均派人到場處理。華人的車輛也送去維修，預計保險公司會找市府賠償。

屋崙華埠8街人行道一根路燈燈柱倒下，華人車後玻璃、車尾打爛。（馬作林供圖）

馬作林表示，早上7時49分，社安隊義工黃恩娟報告說，一陣大風吹來，8街373號一家商店門前的公共電燈柱突然倒塌，將華人伍先生停在路邊的車後窗玻璃砸爛，車位也受到一定程度的損壞。因為剛好有目擊者看到並報警，警方和工務局很快有人來處理。社安隊也在現場協助維護秩序。

燈柱傾斜的躺在人行道上，還有電線裸露出來。（馬作林供圖）

馬作林拍攝的照片顯示，燈柱傾斜的躺在人行道上，還有電線裸露出來。而斷口處的鐵皮明顯生鏽，且鐵皮厚度很薄。

馬作林說，考慮到華埠的路燈頗多，社安隊義工在21日當天就開始四處走訪調查，範圍幾乎涵蓋華埠所有街道，包括東西從Madison寄到百老匯 大道，南北向從6街至13街。發現類似的路邊人行道燈柱208根，發現不少柱子都出現問題，有的外層油漆脫落，顯示裡面深紅色的鐵鏽，有的底部有腐爛，存在倒塌砸人的風險。「這批燈柱用薄鐵皮製作，又年久失修，必須馬上更換。一旦倒塌，有路人經過，可能就有傷亡危險。」

社安隊將會盡快調查完畢，統計數據，並轉告市府或供電公司，希望他們盡快專業檢查、更換燈柱，避免燈柱倒下傷人損物。