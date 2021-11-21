瑞登豪斯判無罪 屋崙百人上街抗議

屋崙近百人抗議瑞登豪斯審判中的無罪判決。（電視新聞截圖）

周五（11月19日）晚上，近100人走上屋崙 街頭，抗議槍殺兩人擊傷一人的瑞登豪斯（Kyle Rittenhouse）被法庭判為無罪。

「要革命，沒有其他，」當人群從屋崙市政廳遊行 到聯邦大樓時，他們喊道。

他們稱，瑞登豪斯去年在基諾沙舉行的「黑人的命也是命 」抗議活動中開槍打死的兩名白人男子，才是真英雄。活動人士稱，他們上街就是呼籲要採取緊急行動。

「這個判決給任何懦夫，給每個想成為白人至上主義的義務員警，開了綠燈，」一位活動家說。

這一無罪判決在黑人社區引起了深深的反彈。屋崙居民布朗（Xavier Brown）說，「我很憤怒，非常憤怒。我只是無法相信種族主義是多麽明目張膽地根植於我們的系統中。」

布朗曾和他的朋友為反對殺害弗洛伊德（George Floyd）的警察暴力，在2020年動員了1萬5000人上街遊行。

瑞特豪斯的律師辯稱，瑞特豪斯擔心自己的生命，所以採取了自衛行為。但哈斯汀加大法律教授利特爾（Rory Little）說，刑事司法系統中毫無疑問存在著種族差異。「在各種情況下，非裔美國人被定罪的頻率遠遠高於美國白人。

利特爾說，「如果他是黑人，也發生了一模一樣的情況，那麽結果會是怎樣？我不知道。」

對瑞特豪斯案，利特爾教授說，目前這種情況下，可能會有一個民事訴訟。