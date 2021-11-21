舊金山LV店遭蒙面人洗劫 玻璃碎一地 警逮8嫌

搶劫犯大多用口罩蒙面，警方現已逮捕8人。（推特截圖）

舊金山 聯合廣場附近的路易威登（Louis Vuitton）名品商店，19日遭數十名蒙面人洗劫。一份來自社交媒體的視頻顯示，店面的玻璃被打碎，多名搶劫犯乘車逃跑，舊金山警方表示已逮捕8人。

警方表示，19日晚8點10分左右，警方接到報案稱，聯合廣場地區的零售商鋪可能遭到搶劫和破壞。

警方補充道，路易威登店可能不是唯一被洗劫的店鋪。在隨後的調查中，包括芬迪（Fendi）、尼曼百貨（Neiman Marcus ）等十家店鋪都遭到不同程度的破壞。

警方當場截停一輛試圖逃跑的汽車。（推特截圖）

舊金山市長布里德（London Breed）與警察 局長史考特（Bill Scott）19日傍晚在聯合廣場就搶劫和破壞行為發表了講話。

布里德稱，盜竊行為對於這座城市是有害的。「當人們在舊金山犯下這些惡劣的罪行時，會發生什麼後果呢？我們不僅僅失去的是這些生意，還失去了工作，失去了有助於支持我們經濟的稅收。這些稅收還支持著我們在這個城市的社會服務項目。我們不能允許這樣的情況發生。」布里德說。

市長布里德稱，盜竊行為對於這座城市是有害的。（推特截圖）

局長史考特說，至少8人因參加路易威登和周邊店鋪的盜竊而被捕。「你們所看到的情況是令人害怕的，但同時你們也看到了，昨天在這裡執勤的警官們。」

他說：「舊金山警察局對發生在聯合廣場附近的盜竊案，作出了及時的響應。」

局長史考特在記者會上列出了至少10家被作為洗劫目標的店鋪，並補充說：「這是不可接受的。」

聯合廣場聯盟主席罗德里格斯（Marisa Rodriguez）發表聲明稱：在經歷了一個如此充滿挑戰的疫情時期後，舊金山的居民和遊客已經做好準備從家中出來，在聯合廣場慶祝節日了。即便搶劫事件在昨晚發生，但是人們還是會來到這裡享受節日的樂趣的。我們十分感謝舊金山警察局的支持，能夠迅速做出反應，抓捕犯人。

局長史考特表示，盜竊行為是不可接受的。（推特截圖）

羅德里格斯說，像昨晚那樣有組織的搶劫和破壞行為必須要停止。我們必須聯合城市中的所有人，預防這種事情再次發生。聯合廣場是舊金山的國際化象征，我們今後將繼續致力於與警察部門的合作。