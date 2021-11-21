屋崙華埠藍天使巡邏9個月 薛麗比表彰

市長薛麗比（中）、藍天使義工隊長鄺偉（左）和華埠商會主席陳錫澎（右）合影。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 資源博覽會20日在林肯休閒公園召開。屋崙市長薛麗比、警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong），分別代表市府和警局，表彰華埠藍天使巡邏義工隊、屋崙同情心組織（Compassion in Oakland）等義工巡邏華埠的貢獻。

屋崙華埠商會、亞裔 防罪委員會(AACC)和林肯廣場公園之友聯合組織此次活動。現場有新冠病毒測試點，有紅十字會的急救知識表，屋崙警局還擺放招聘廣告，希望警局解決人手不足問題。前不久在事故中不幸身亡的阿縣華裔議員陳煥瑛辦公室，設置悼念席，不少市民寫下文字緬懷。

市長薛麗比和警長阿姆斯壯，表彰藍天使義工巡邏貢獻。（記者劉先進／攝影）

市長薛麗比說，目前，屋崙正處於艱難時刻。大家在為安全而戰，為愛和寬容而戰，而不是為仇恨或歧視而戰。「但是，當我今天放眼望去，心中充滿希望和激勵，因為社區全力迎接挑戰。看看這些義工的奉獻精神，他們每天都出來社區的長者提供安全感。看看那些在這場疫情中為這個社區帶來健康的志願者們，看看社區的力量吧。」

屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）說，屋崙乃至華埠的犯罪問題，可以追溯到幾年前。今年1、2月份農曆新年期間，是犯罪高峰期，民眾也擔心仇恨亞裔犯罪。這兩個月，華埠有21起搶劫。經過巡邏義工的幫助，市長和警局在華埠調配巡邏資源，大家竭誠合作，華埠犯罪問題大為改善。最近亞裔犯罪委員會的數字顯示，10月份華埠搶劫案為2起。

屋崙華埠資源博覽會20日召開。（記者劉先進 ／攝影）

警長阿姆斯壯表示，亞裔防罪委員會有一些優秀的退休警員，他們在屋崙出生並長大，承擔員警責任，繼續支持社區，謝謝他們為社區所做的一切工作。他說，這些退休的警員做的工作，很多人沒有察覺。

「當我們談到想要降低華埠的犯罪率時，希望有儘管可多的人站出來做義工，而防罪委員會的所有成員都站了出來，確保有額外的警官在步行。所有穿制服的人都要去保護屋崙的安全。每天外出執勤的人都明白，當你上、下班或進入華埠社區時，感到安全是多麼重要。大家意識到，要實現安全，不僅要靠警察，還要靠社區的共同努力。因此，我們有越多的義工，在街上有越多的眼睛和耳朵，大家都將更加安全。謝謝社區義工的幫助。」他還特別提及並感謝藍天使義工的巡邏。

屋崙華埠資源博覽會20日召開。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，多年來，商會不僅希望幫助小商業，也希望幫助遭遇犯罪的受害者家庭。商會將在華埠主要路口設置攝像頭，以震懾罪犯，在罪案發生時，協助警方逮捕嫌犯。希望所有人一起合作，建設美好華埠。

屋崙華埠藍天使義工隊此次也受到表彰。隊長鄺偉表示，1月時華埠治安很差，開始籌備巡邏，2月6日正式啟動，至今9個多月。一開始，有16個義工隊員，目前隊伍越來越強大，有近80人更要感謝市府、警局和商會的支持。