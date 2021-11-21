舊金山市長專欄／免除債務 支援舊金山聯合校區

市長與新任市府律師邱信福一家人。（圖：市長辦公室提供）

親愛的讀者：

明年初，選民將在兩次特別選舉中投票：舊金山教育 委員會教育罷免 ，以及第17區州議會空缺和舊金山估值官特別選舉。

從疫情開始，我已明確表示，我們必須專注於學生教育，支援勞動力，及舊金山重開工作。在這個關鍵時刻，我們需要確保學童不用背上罷免教育委員的的成本，以確保這些資源直接用在他們身上。

正因如此，我和市議員孟達文(Rafael Mandelman) 合作，在巿議會引入了預算補貼，以抵銷這兩次特別選舉的費用。這1200萬元的提議將支付2月和4月的選舉費用，包括工作人員、列印選票和郵政支出、保安、投票地點等費用。

目前，舊金山聯合校區需要負責支付即將到來的教育委員會罷免的總開支。在舊金山政府的財政援助下，舊金山聯合校區可以將時間和資源放在其他事項上。

校區委員罷免 不影響學童

雖然大家對罷免教育委員可以持不同的意見和聲音，但我們都可以同意，本次罷免選舉不應影響到我們的學生、教師和家庭。

市內各學校的財政預算正面臨著未知之數，我亦因此與市議員盧凱莉（Hillary Ronen）合作，計畫免除向舊金山聯合校區提供的2660萬元貸款債務。這筆貸款由舊金山在2019年依從我的指示提供，為當時正在訴訟的教育工作者生活工資稅G提案預土地稅 （Parcel Tax) 付款。過去的一周，法院就G提案作出了有利於學區的裁決，令校區將獲得該項一直不能動用的資金，而舊金山也本應因此可以收回該項貸款。

然而，由於持續的結構性預算，舊金山聯合校區未來財政年度的預算赤字亦將繼續加深。 因此，免除這筆貸款償還是舊金山進一步支援市內學童和家庭的行動之一。我們將繼續進一切力量支援學區，幫助學童踏上成功之路。

最後，感恩節快到了，我想借此機會感恩您的支持。我深明疫情加劇了我們所面對的一些挑戰，我們亦正努力確保舊金山的未來更加光輝和燦爛。

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祝大家佳節快樂！

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德