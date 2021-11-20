華童遭流彈奪命 佛市議員邵陽：治安警鐘 大家都有責任

邵陽呼籲，大家都應該透過政治表達聲音，「發生這種事，大家都有責任」。（記者李榮／攝影）

2歲不到的華人男童Jasper Wu在高速公路上遭流彈擊中，震驚社區，也讓社會更不能忽視當前嚴峻的治安問題。佛利蒙市議員邵陽19日就在告別式上認為，Jasper的死其實社會大眾都有責任，「為什麼這種事情會發生？因為當有人要『削減警局預算』(Defund the Police)、要將更多罪犯放出監獄時，很多人沒有作聲。」

「不能再把罪犯放出來，禍害鄉里！」邵陽指出，他自己本身也是第一代從中國來的移民，非常了解Jasper家人在美國 必須經歷克服語言、文化隔閡的困難。他知道移民家庭 期待美國新生活與美國夢的願景，「但是，發生這種事情，美國夢成為了家族的噩夢。」

邵陽指出，Jasper Wu無端冤死非常可惜，相信總有一天能在天堂遇到Jasper。然而，就像Jsper事件才發生沒多久、11月18日在高速公路上又發生年輕媽媽遭槍擊死亡的事件，可見這類型的悲劇確實不斷地發生，「我們可以大聲譴責（這種事件的發生），但其實每個人都有責任。當有人要Defund the Police，我們沒有做任何事。當通過法案放出更多罪犯時，我們沒有做任何事。我希望，這些悲劇是一個警鐘。」

邵陽強調，悲劇不斷上演，大家一定要正視問題，透過民主機制表達意見發出聲音，維持社會的正義與治安。期待有一天社會能回到和平、安詳的情況，實現大家的美國夢。

佛利蒙新任副市長薩爾溫（Raj Salwan）也表示，Jasper是非常可愛的小孩，但居然遇上這種隨機的意外，也顯示出犯罪頻繁的事實。希望家屬能夠節哀，而也期待警方繼續緝兇，還家屬一個公道。

「年輕的孩子在我們城市裡喪生，是一個當警察局長的人的最可怕的噩夢之一。」屋崙 警局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）指出，作為一個父親，他沒法想像失去孩子的痛苦。然而，屋崙確實有犯罪的問題，兇殺案今年已經有100多宗，幾乎每幾天就會發生。屋崙警局會繼續努力，與其他執法機關合作，將兇手緝拿到案。