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公路中彈亡 無辜華童Jasper告別式 家屬淚崩

記者李榮／屋崙報導
親友在會場外焚燒紙錢，場面悲痛。（記者李榮／攝影）
親友在會場外焚燒紙錢，場面悲痛。（記者李榮／攝影）

「老天送給我們家一個寶貝，卻又匆匆收回！」北加州880公路屋崙路段這個月6日下午在光天化日下發生槍戰，導致一名坐在對向路過汽車中的華人男童Jasper Wu被流彈擊中頭部，送醫搶救後不治。被暱稱為「小可愛」的Jasper身亡時還不到兩歲，Jasper的告別式19日在屋崙舉行，家屬、民選官員、社區人士，以及來自多個單位的警察都到場致哀，家屬並在場外焚燒紙錢給Jasper，「（我們）照顧不了你了，這些（紙）錢你自己拿去用，看你需要什麼、喜歡什麼。」

兩歲不到的男童居然在高速公路上慘死。（家屬提供）
兩歲不到的男童居然在高速公路上慘死。（家屬提供）

至今肇事的兇手依然尚未釐清。依照警方調查顯示，Jasper Wu與母親安笑笑是在6日下午於一輛白色凌志轎車行經880公路南下路段時遭流彈波及，Jasper被子彈擊中後送往屋崙兒童醫院「UCSF Benioff Children’s Hospital」搶救後仍回天乏術。警方認為是880公路北上路段發生槍戰，安笑笑的車輛非槍擊的目標，但她們南下的車輛卻被流彈打到。當時車上有三位成年人以及三位小孩，Jasper是該車上唯一中槍者，而這也是屋崙今年第119宗的命案。

Jasper出生時就非常可愛。（家屬提供）
Jasper出生時就非常可愛。（家屬提供）

事發後從中國趕來的Jasper父親，以及槍擊當時就在車上的母親安笑笑與其他家屬19日在告別式送Jasper最後一程。由於兩人太過哀傷，由友人Susan上台代讀追悼文。現場播放著Jasper生前的照片與影片，哭聲、啜泣聲不斷，場面哀戚。

Susan代讀的內文說道：「至今為止我都不能相信不敢相信我的寶貝已經離開了我們。你每天早上睡醒都會叫媽媽媽媽，會跟媽媽在窗簾後躲貓貓，吃好東西也不忘媽媽，像跟屁蟲一樣形影不離，你的一舉一動，一哭一笑無時無刻不能讓我相信你已經離開了，你那麼天真可愛，聰明懂事，小可愛爸爸媽媽相信你還在這裡，永不曾離去……滿天星光下，感到無邊的落寞。也許流星能體會。」

Jasper暱稱為「小可愛」。（記者李榮／攝影）
Jasper暱稱為「小可愛」。（記者李榮／攝影）

Jasper的外公指出，小外孫非常可愛，從咿咿呀呀學語，到跌跌撞撞學步，過去的回憶都在心頭，「你會拿水杯跟老爺乾杯，我們每天睡前聊天，我叫你小可愛，謝謝您兩年的陪伴。」「那一槍打到腦袋，是撕心裂肺疼痛。你才兩歲啊我的小外孫。飛來的橫禍讓我們淚流在心，我的寶貝Jasper。」

Jasper(圖)的死讓父母太過哀傷，由友人Susan上台代讀追悼文。。（家屬提...
Jasper(圖)的死讓父母太過哀傷，由友人Susan上台代讀追悼文。。（家屬提供）

外公表示，非常感謝政府部門、新聞媒體、社會團體、友善人士、親戚朋友，以及警察執法在事發後一路的幫忙與支持。這種痛苦雖由他們家承受，未來希望不再有這種事情發生。

Jasper父母的悼念文中還說道，期待Jasper的心帶來了一屢芬芳，「想你，在太陽升起的時候想你，在月亮掛梢的時候想你，在你想爸爸媽媽的時候我們也在想你，用眼睛無法看到你，我就用心來看你。如果用意念還是看不到你，我會用整個生命來看你；用自我感知的方式來看你。小可愛你知道嗎。媽媽想你想的好心痛，小可愛你可知我有多麼思念你，好想飛到你的身邊去，我不能沒有你，片刻也不行，哪怕讓我聽聽你的聲音。小可愛失去你是爸爸媽媽永遠的痛，寶貝，爸爸媽媽永遠愛你。」

兩歲不到的Jasper在高速公路上遇上槍擊，家屬與社區人士替他舉辦告別式。（家屬...
兩歲不到的Jasper在高速公路上遇上槍擊，家屬與社區人士替他舉辦告別式。（家屬提供）

屋崙 警察 槍擊

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