加州18歲以上可預約打補強針了 灣區各縣資訊看這裡

加州即日起開放所有年滿18歲成人接種新冠補強針。（美聯社）

加州 新冠疫苗 預約網站MyTurn.CA.gov終於趕上政策的腳步，即日起加州所有年滿18歲的成人都可上MyTurn網站預約接種新冠補強針，無需再對年齡、健康狀況、職業或居住地等標準做出聲明。

現在上MyTurn網站，民眾只需要說明自己年滿18歲、接種第二劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗已超過六個月，或接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗已超過兩個月，就可預約接種補強針。

加州上周成為美國前幾個擴大聯邦疾病防治中心（CDC ）接種資格、開放給已接種輝瑞和莫德納疫苗的成人接種補強針的州之一。灣區聖他克拉拉縣上周立即響應新政策，擴大民眾的補強針接種資格。

然而，MyTurn網站並沒有在第一時間跟進，上周仍要求希望接種補強針的民眾在預約時做出他們是高危險群的聲明。儘管州政府官員稱，所有成年人都可以理所當然地聲稱自己是高危險群，但許多不符合標準的民眾並不願意這麼做。

目前，主要連鎖藥房如CVS和Rite Aid，仍要求想接種補強針的民眾必須先上網預約，並聲明自己符合CDC規定的接種資格。這些藥房表示，這是因為聯邦藥房計畫規定會員必須遵守CDC指南。

不過，CDC指南可能很快就會修改。美國食品藥物管理局（FDA）正在審查輝瑞提出讓所有成年人接種補強針的請求，莫德納也將要求FDA批准。CDC的疫苗專家顧問小組將於19日開會做出決定。

除了MyTurn網站，灣區居民也可以透過各縣的網站預約接種補強針，或查詢提供補強針的地點：

阿拉米達縣：covid-19.acgov.org/vaccines.page#availability

康曲柯士達縣：www.coronavirus.cchealth.org/get-vaccinated

馬連縣：coronavirus.marinhhs.org/vaccinefinder

納巴縣：www.countyofnapa.org/3096/COVID-19-Vaccines

舊金山：sf.gov/vaccine-sites

聖馬刁縣：www.smchealth.org/vaccine-clinic-calendar

聖他克拉拉縣：covid19.sccgov.org/covid-19-vaccine-drop-in-calendar 和 vax.sccgov.org/

蘇拉諾縣：solanocounty.com/depts/ph/coronavirus_links/covid_19_vaccines.asp#Mass%20Vax%20Clinics

蘇諾瑪縣：socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/vaccine-information/