屋崙又爆公路流彈奪命 年輕媽媽遭擊中不治

華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

2歲不到的華裔 Jasper Wu本月才在880公路上被無辜槍擊 死亡，槍擊Jasper Wu的兇手至今都還未能磨案，沒想到18日在附近路段又發生類似案件。一名28歲的媽媽帶著兩個幼子在屋崙靠近海灣大橋收費站時，竟無辜遭槍擊，還子親眼看到母親渾身是血身亡。

除了受害中槍的母親外，車上的兩個小孩與她的未婚夫都沒有受傷。

加州 公路警察局（California Highway Patrol，CHP）表示，該宗槍擊案是發生在18日早上9時12分，受害者帶著3歲及5歲的小孩，以及她的未婚夫，一家人開著休旅車從80號公路往西。沒想到附近有人開槍，擊中坐在副駕駛座的母親，中彈後不治。

依照目前的資料顯示，無辜中槍的是住在安提亞克（Antioch）的摩爾（Amoni Moore）。摩爾是在前往舊金山準備工作面試時，遭到無妄的槍擊。

摩爾的祖父指出，摩爾扶養兩個小孩，平時在從事一些送餐代購的服務工作。他呼籲大眾正視問題，也請有線索的目擊民眾提供資料給警方，「拜託大家了，這事情發生在早上！」

家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu受槍擊的案件，是灣區近日最受關注的治安事件。Jasper Wu 是在本月6日下午在屋崙高速公路行駛的一輛車中不幸被流彈擊中，搶救不治，震驚地方，社區也表達悲痛與惋惜之情，也正在討論如何強化治安，沒想到18日又發生類似事件。

Jasper Wu的事件警方仍在調查中，目前認為或涉幫派交火。而摩爾的槍擊案則也在偵查之中。加州公路巡警（CHP）再次呼籲民眾提供任何影像與線索，協助釐清案情、早日逮捕兇手。