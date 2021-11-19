減少交通死亡 金山推新版「零創傷願景戰略」

2022年開始在整個城市實施20英里/小時的行駛速度（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德18日發布更新後的「零創傷願景戰略」，以創建慢速行駛的街道和更安全的十字路口。該戰略由舊金山市和縣制訂，由舊金山市交通局和公共衛生部共同主持，市長辦公室、監事會領導，並與當地社區團體協調，倡導組織和居民遵守。

2014 年，舊金山通過了「零願景戰略」，旨在消除交通死亡和減少重傷。這一更新後的行動戰略擴展了自2014年承諾實現零願景以來的經驗教訓，並承諾採用新的方法。這些方法包括在75%的重傷和死亡的高發地段，採取舊金山市的快速建設計畫，並實施降低速度的政策，包括根據規定舊金山市在某些街道上降低速度的新州法律到每小時 20 哩。

布里德說，「太多的人死在舊金山的街道上，太多的人在為失去親人或終生受重傷的挑戰而掙扎。降低街道上的速度將有助於挽救生命，並使城市對所有人更安全。但這項工作將需要的不僅僅是交通項目。還需要在交通運輸附近，提供更多住房和就業 機會，以鼓勵舊金山人改變他們的出行方式，會鼓勵市民騎自行車、步行或乘坐公共交通工具」。

「舊金山的每個人都應該得到安全。在過去的七年裡，我們一直致力於最大限度地提高城市街道的安全性並消除交通死亡。隨著第43號法案的批准和 舊金山交通局（SFMTA）快速建設計畫的擴大，我們將繼續與城市夥伴合作，並緊急優先考慮這些政策和戰略，以減少死亡和重傷。」舊金山交通局主管圖林（Effrey Tumlin）說。

2019 年，舊金山啟動了快速建設計畫，以傳統資本項目的十分之一和五分之一的時間交付安全街道項目。通過行動戰略，舊金山市承諾到2024年將Quick-Build工具包應用於交通事故高發路段。超過80哩的安全改進措施，已經在事故高發路段上完成或正在規畫建設中。該行動戰略要求舊金山市到2024年在事故頻發路段處應用Quick-Build 工具包。

該行動戰略要求舊金山市製定全面的速度管理計畫，不僅可以降低速度限制，還包括教育 、外展和交通安全知識教育等補充工具。第一步是應用AB 43法案，從2022年開始在整個城市實施20哩/小時。 從2022年1月開始，舊金山市將降低 5哩/小時的速度限制（從25哩/小時到20哩/小時，或30哩/小時減到25哩小時）。在某些商業活動區。即使將交通速度減慢5哩/小時，也會對某人是否能在撞車事故中倖存產生影響。