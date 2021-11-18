病毒反撲…加州疫情緊急狀態 延長至明年3月31日

新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）16日發出警告，加州今年冬天可能再出現一波嚴重的新冠病例激增，他強烈呼籲所有年滿18歲的居民接種補強針。紐森已發出行政命令，將加州的疫情緊急狀態延長到明年3月31日。

紐森16日在金斯縣（Kings County）一個疫苗 接種站舉行記者會說：「病毒冬季不會休假，它們正在大舉反攻。」金斯縣是加州疫苗接種率最低、人均住院率最高的地區之一。

在居民完全接種率為67%的情況下，加州各地感染率持續上升，包括中谷、內陸帝國（Inland Empire），甚至高接種率的灣區舊金山和馬連縣的病例都不斷增加。加州上個月的單日平均新增病例率為每10萬人中約15例，但衛生官員擔心，隨著假期到來、人們出遊、室內聚會愈來愈多，未來幾周的情況可能惡化。

紐森指出，病例增加的原因可能包括接種的疫苗免疫力減弱、未接種疫苗的人口相對仍然很多、大多數民眾對防疫已感到疲乏。他說：「許多人已經筋疲力竭，難以忍受，我了解。但是，規定還是必須維持。」

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）17日說：「儘管我們現在的處境已經改善許多，但我們仍未走出險境。病例在萬聖節後開始增加，與去年冬季的趨勢相同。」他將病例增加歸因於天氣變冷和活動增加。

根據美國疾病防治中心（CDC）對疫情的定義，灣區有八縣已連續三周處於病毒「顯著傳播」的橙級，只有阿拉米達縣現在處於「中度傳播」的黃級。舊金山最近幾周的新增病例率急遽上升，過去七天的單日平均新增病例率為每10萬人中有11例，比10月最後一周新增病例率每10萬人中有4例高出將近2倍。

灣區其他縣也有病例增加或病例停止減少的趨勢。例如，自9月起，聖他克拉拉縣和蘇諾瑪縣的新增病例率分別一直徘徊在每10萬人中有9例和13例。

不過，比起病例增加，史丹福大學傳染病學家沙林納斯（Jorge Luis Salinas）認為，更重要的問題是大家是否已準備好應對。

沙林納斯表示，灣區部分醫療院所已開始感受到疫情相關的壓力，例如臨床手術和看診延後，再加上流感季節到來，新冠病例持續增加可能導致醫院床位和醫護人員短缺。

紐森表示，為了因應冬季病例激增，官員已展開各項措施加強加州醫療系統和增加緊護人手，包括雇用外州醫療人員、為低疫苗接種率社區成立技術協助團隊等。紐森延長加州疫情緊急狀態的目的之一也是為了在雇用外州醫護人員時，可免去一些不必要的官僚要求。

紐森也強調接種補強針的急迫性。他說：「補強針非常重要，它可以幫助我們提高減弱的免疫力來度過這個冬天，如此我們才不會再經歷一次去年經歷的冬天。我們一定有辦法擺脫這個狀況，而疫苗正是協助我們終結疫情的通行證。」