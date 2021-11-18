我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上訴法院裁定越權 OSHA暫停百人企業疫苗強制令

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

病毒反撲…加州疫情緊急狀態 延長至明年3月31日

編譯組／灣區17日電
新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）
新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）16日發出警告，加州今年冬天可能再出現一波嚴重的新冠病例激增，他強烈呼籲所有年滿18歲的居民接種補強針。紐森已發出行政命令，將加州的疫情緊急狀態延長到明年3月31日。

紐森16日在金斯縣（Kings County）一個疫苗接種站舉行記者會說：「病毒冬季不會休假，它們正在大舉反攻。」金斯縣是加州疫苗接種率最低、人均住院率最高的地區之一。

在居民完全接種率為67%的情況下，加州各地感染率持續上升，包括中谷、內陸帝國（Inland Empire），甚至高接種率的灣區舊金山和馬連縣的病例都不斷增加。加州上個月的單日平均新增病例率為每10萬人中約15例，但衛生官員擔心，隨著假期到來、人們出遊、室內聚會愈來愈多，未來幾周的情況可能惡化。

紐森指出，病例增加的原因可能包括接種的疫苗免疫力減弱、未接種疫苗的人口相對仍然很多、大多數民眾對防疫已感到疲乏。他說：「許多人已經筋疲力竭，難以忍受，我了解。但是，規定還是必須維持。」

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）17日說：「儘管我們現在的處境已經改善許多，但我們仍未走出險境。病例在萬聖節後開始增加，與去年冬季的趨勢相同。」他將病例增加歸因於天氣變冷和活動增加。

根據美國疾病防治中心（CDC）對疫情的定義，灣區有八縣已連續三周處於病毒「顯著傳播」的橙級，只有阿拉米達縣現在處於「中度傳播」的黃級。舊金山最近幾周的新增病例率急遽上升，過去七天的單日平均新增病例率為每10萬人中有11例，比10月最後一周新增病例率每10萬人中有4例高出將近2倍。

灣區其他縣也有病例增加或病例停止減少的趨勢。例如，自9月起，聖他克拉拉縣和蘇諾瑪縣的新增病例率分別一直徘徊在每10萬人中有9例和13例。

不過，比起病例增加，史丹福大學傳染病學家沙林納斯（Jorge Luis Salinas）認為，更重要的問題是大家是否已準備好應對。

沙林納斯表示，灣區部分醫療院所已開始感受到疫情相關的壓力，例如臨床手術和看診延後，再加上流感季節到來，新冠病例持續增加可能導致醫院床位和醫護人員短缺。

紐森表示，為了因應冬季病例激增，官員已展開各項措施加強加州醫療系統和增加緊護人手，包括雇用外州醫療人員、為低疫苗接種率社區成立技術協助團隊等。紐森延長加州疫情緊急狀態的目的之一也是為了在雇用外州醫護人員時，可免去一些不必要的官僚要求。

紐森也強調接種補強針的急迫性。他說：「補強針非常重要，它可以幫助我們提高減弱的免疫力來度過這個冬天，如此我們才不會再經歷一次去年經歷的冬天。我們一定有辦法擺脫這個狀況，而疫苗正是協助我們終結疫情的通行證。」

加州 紐森 疫苗

上一則

甘大為競逐加州眾議員華埠拜票 華裔官員站台

下一則

阿縣任命布朗為縣議員 替補陳煥瑛去世空缺

延伸閱讀

美西港口加速消化貨櫃新招 加州提高卡車載重上限

美西港口加速消化貨櫃新招 加州提高卡車載重上限
消化貨櫃再出新招 加州提高卡車載重上限

消化貨櫃再出新招 加州提高卡車載重上限
乾旱嚴重 加州人節水反減少 報告：只比去年少3.9%

乾旱嚴重 加州人節水反減少 報告：只比去年少3.9%
歷史性撥款 加州反仇亞經費 州議員鼓勵亞裔組織申請

歷史性撥款 加州反仇亞經費 州議員鼓勵亞裔組織申請
加州家長團體力阻在學校戴口罩 法官駁回

加州家長團體力阻在學校戴口罩 法官駁回

熱門新聞

灣區「房源少，買房熱」買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子（記者李怡/攝影）

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

2021-11-16 18:07
佛利蒙小台北廣場日本超市OSAKA於12日正式開幕，由前美西玉山科技理事長胡立民投資經營。（OSAKA提供）

科技人胡立民斜槓 佛利蒙日本超市開幕

2021-11-12 20:24
灣區阿塞頓94027郵區第五年蟬聯全美房價最貴榜首。（Getty Images）

全美房價最貴百大郵區 近半在灣區 前10名400萬起跳

2021-11-13 02:18
灣區阿塞頓94027郵區第五年蟬聯全美房價最貴榜首。（Getty Images）

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

2021-11-10 23:51
Ada's Café創辦人佛羅霍芙（中）希望替殘疾人士打造學習、融入社會的空間。（記者李榮／攝影）

特殊需求華人：在巴洛阿圖咖啡館找到第一份工作 真好

2021-11-11 02:13
疫情令許多上班族情願在家工作，不願返回原來的辦公室。(美聯社)

7成矽谷員工愛遠距 專家憂：恐加劇灣區貧富差距

2021-11-15 18:11

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒