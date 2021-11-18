阿縣任命布朗為縣議員 替補陳煥瑛去世空缺

阿縣議會投票決定，指派陳煥瑛辦公室主任布朗擔任縣議員，完成陳煥瑛剩餘的14個月任期。（布朗辦公室供圖）

阿拉米達縣華裔議員陳煥瑛在交通事故中不幸離世，震驚社區。儘管阿縣民主黨 中央委員會反對倉促任命替補人選，但阿縣議會還是投票決定，指派陳煥瑛辦公室主任布朗（Dave Brown）擔任縣議員，完成陳煥瑛剩餘14個月任期。布朗已明確表示，不會尋求競選連任，會支持一名亞裔 女性在2022年6月參選。

阿縣民主黨 反對倉促任命

陳煥瑛公共服務30年，一直是兒童、家庭、老年人可負擔住房的堅定倡導者，還為沒醫療保險 的市民爭取醫保資源。1994到2000年擔任阿縣議員，也是阿縣首位亞裔議員。2000到2006年，陳煥瑛成為州眾議員，包括兩年擔任眾議院黨鞭和多個立法委員會的主席，撰寫多項開創性法案，包括立法為全州80萬名沒有保險的兒童提供保險。

陳煥瑛在交通事故中不幸離世，社區震驚。（記者劉先進／攝影）

自11月3日陳煥瑛意外去世，縣議員一直空缺。根據法律規定，阿縣議會有60天時間任命新議員填補空缺。如果60天後仍未填補，任命權就會移交給州長紐森。

阿縣民主黨中央委員會在寫給阿縣議會主席卡爾森（Keith Carson）的信件中，呼籲不要倉促任命新的縣議員。信件說，陳煥瑛溘然而逝，在社區架構中留下了空白。「儘管遭受悲慘的損失，我們仍然感到鼓舞，因為目前居住在第3區合格的民主黨人頗多，他們願意與您並肩作戰。為此，我們懇請，不要在下次會議上匆忙任命第三區議員席位。相反，我們敦促您建立一個開放和包容的申請程式，即便此程式需要州法律所允許的全部時間。在此期間，我們敦促你們廣泛宣傳任命程式，以便阿縣第三區每個登記選民，均有公平的機會申請，並接受縣議會的審查。」

陳煥瑛離世的路口，有不少市民送上鮮花紀念。（記者劉先進 ／攝影）

縣議會主席：布朗可勝任

不過，儘管社區百般呼籲，阿縣議會還是在16日的議程中，指認布朗擔任縣議員。布朗表示，當大家繼續哀悼陳煥瑛不幸去世時，非常感謝有機會代表第三區和所有縣居民，繼續完成她鼓舞人心的工作。「縣議會對我為阿縣服務有信心，我倍感謙卑。我還想對陳煥瑛、她的家人和她的政治遺產表達敬意。」

卡爾森表示，布朗是一位優秀的辦公室主任，是他在縣議會期間看到的最好的辦公室主任之一，有能力繼續完成陳議員支持的項目。

布朗承諾不競選下任議員

布朗畢業於史丹福大學，2004年到2008年期間，任職康曲柯士達縣西區學委。他為陳煥瑛工作15年，自2016年以來一直擔任辦公室主任職位。2013到2015年期間，擔任陳煥瑛高級政策顧問。他也是陳煥瑛30年前的首個幕僚，在陳首次擔任縣議員期間，於1992年到1998年任職政策顧問和社區聯絡員。

2001年，華裔賴燕屏（Alice Lai-Bitker）任縣議員期間，布朗也曾是辦公室主任，並在2002到2012年做了10年的籌款顧問。

布朗表示，他不會參加2022年縣議員選舉。根據法律規定，他被禁止參選。按規定，候選人在選舉前須在本區居住滿一年，他在核桃溪市（ Walnut Creek）居住了15年，最近在屋崙簽署了一份公寓租約。不符合此條件。

由於目前縣議會中沒有女性和亞太裔，布朗已承諾，在即將到來的2022年6月的選舉中，支持一位亞裔女性競選第三區縣議員席位。