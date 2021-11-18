華協中心發火雞 關懷公屋居民 民代及官員到場送暖

派發現場井然有序。（記者李怡╱攝影）

感恩佳節到，11月17日上午，華協中心在華埠 公屋平園為公屋居民派發火雞，慶祝感恩節。市府律師邱信福、市議員佩斯金、估值官郭華建及警局官員到場，參與火雞派發並祝賀佳節。華協中心行政主任楊重賢主持，牧師方小龍為活動助禱，並祝福節日食物。本次活動為公屋365位個人及家庭送去了溫暖和感恩節的祝福關懷。

市府律師邱信福、市府官員、警員聯合華埠平園，為公屋居民派發火雞。（記者李怡╱攝影）

楊重賢說，在過去一年半經歷了重重難關，由2019年初的多宗針對亞裔的襲擊事件，到新冠病毒的傳播，疫情後期經濟衰落，小商業的掙扎求存，很多餐館及華人小商業至今仍前路茫茫。因此今年的感恩節意義尤其重大，以提醒社區團結，互相支持的重要性。華埠在過去的歷史上，尤其遇到困難時，多次展示了強大的團結力量。

為華埠公屋居民派發火雞活動是由各組織通力合作完成。（記者李怡╱攝影）

慶祝感恩季是華裔 家庭積極融入社區文化的體現。大多數華裔家庭的感恩節晚餐，喜歡將中華的傳統美食文化與有著象徵感恩節的火雞一起吃，體現了中西方文化的融合。但在舊金山華埠，很多住在散房及小型公寓的家庭，往往因爲沒有焗爐或要共用廚房，烹調火鷄實在非常困難。每年一度的感恩節派發火雞活動，體現了社區團結，以及社會各界對華裔居民的關心和支持。

市府律師邱信福表示，回到平園公屋，就像是走進了自己的大家庭，因為太太的外婆幾年前也住在這裡的。此次回到華埠更覺得溫暖和親切。邱信福非常感恩可以回到華埠的中心平園，參與這一社區活動，也感恩平日里大家跨社區的合作與互動，感恩警察 局為了保衛華埠安全所做出的努力，感恩華協中心為社區居民提供的服務。

兩個多小時的火雞派發活動現場，在華協中心志工組織下，公屋居民井然有序領取火雞，臉上洋溢著笑容以表示對捐贈和派發活動的感謝。公屋居民楊媽媽說，「因在過去一年多的時間裡，受到亞裔傷害的威脅，自己一人不敢出門購物。而感恩節臨近，即使有心去購置餐食，也不知道如何烹製感恩節大餐。所以非常感謝這次的火雞派發，感恩社會各界和政府官員對公屋居民的關心。」

平園居住代表Charity表達對各界的感謝。感謝大家關心華埠老年人與公屋居民。

參加火雞派發的社區領袖和市府官員還有市府民居局行政主任Tonja Lediju 、中央警局分局長吳俊偉、多位警察局副局長與指揮官、平園居民聯誼會副主席鄭秀玲等。