遭流彈槍擊不治華童 周五屋崙告別式

Jasper Wu才兩歲不到，家人從沒想過會發生這種悲劇。（家屬提供）

北加州 880公路屋崙 路段11月6日下午發生槍戰，導致一名坐在路過汽車中的23個月大男童Jasper Wu慘遭流彈擊中頭部身亡。Jasper Wu的家屬決定將於本周五(19日)舉辦告別式。

家屬對本報指出，Jasper的死非常令人心碎，感謝所有社區人士的關心，特別是屋崙華埠商會主席陳錫澎的幫忙，以及大眾的捐款與支持。事發至今，兇手依然逍遙法外。呼籲知情者、或者有看到當天情況的人士，能夠儘速與警方聯繫提供線索，「真心希望這種悲劇不要再發生了。」

至目前為止，在GoFundMe籌款網站上對於Jasper Wu的捐款數額，已經超過23萬元。

依照規畫，Jasper Wu的告別式預計於本周五在屋崙舉行。另外也有熱心的社區商家、都布林的「Lee’s sandwich」將捐贈三明治作為當天的食物。

事發後佛利蒙市長高敘加（右）、副市長邵陽（後）等人至安笑笑（左）的住家慰問。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

該宗案件事發生在11月的第一個周六的下午，Jasper的母親安笑笑（Cherry An）與Jasper Wu等人當時在一輛白色凌志轎車中、行經880公路南下路段時遭槍戰的流彈波及，Jasper被子彈擊中頭部，送往屋崙兒童醫院「UCSF Benioff Children’s Hospital」搶救後不治。依照警方後來的判斷，槍戰應該是880公路北上路段發生，然而槍戰的子彈意外打到在南下路段的凌志轎車，造成不幸。當時安笑笑所在的凌志車上有三位成年人以及三位小孩，Jasper是該車上唯一中槍者。

來自河北邯鄲的安笑笑已經來美國 約十年，她和Jasper與父母共住在佛利蒙的家中。安笑笑是全職媽媽，Jasper是她唯一的小孩，而先生原本一直在中國工作，且因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，Jasper出生後都還沒有能夠來美國看到小孩，平常都是透過視頻聯繫。事發後先生已經於第一時間趕來美國。

Japser的外婆Linda Lu在事發後受訪時回憶，Japser非常可愛且活潑，平時走在街上遇到人都會打招呼，而且很有愛心，每次有吃的東西都會與其他小朋友分享，沒想到會發生這種慘劇。安笑笑更是說，愛子當時被子彈擊中後，眼睛還企圖想要睜開，非常令人不捨。大家實在無法接受這事實，呼籲大眾「勇敢一點，然後舉報事實的情況，來幫助我，讓我的兒子也走得明白一點。」

Jasper的命案也是屋崙今年第119宗的命案。依據警方的調查指出，槍擊案發生於當日下午約2時15分，但目前還未能鎖定任何嫌犯，呼籲知情的民眾能儘速與警方聯繫，協助破案。