我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

遭流彈槍擊不治華童 周五屋崙告別式

記者李榮／聖荷西報導
Jasper Wu才兩歲不到，家人從沒想過會發生這種悲劇。（家屬提供）
Jasper Wu才兩歲不到，家人從沒想過會發生這種悲劇。（家屬提供）

加州880公路屋崙路段11月6日下午發生槍戰，導致一名坐在路過汽車中的23個月大男童Jasper Wu慘遭流彈擊中頭部身亡。Jasper Wu的家屬決定將於本周五(19日)舉辦告別式。

家屬對本報指出，Jasper的死非常令人心碎，感謝所有社區人士的關心，特別是屋崙華埠商會主席陳錫澎的幫忙，以及大眾的捐款與支持。事發至今，兇手依然逍遙法外。呼籲知情者、或者有看到當天情況的人士，能夠儘速與警方聯繫提供線索，「真心希望這種悲劇不要再發生了。」

至目前為止，在GoFundMe籌款網站上對於Jasper Wu的捐款數額，已經超過23萬元。

依照規畫，Jasper Wu的告別式預計於本周五在屋崙舉行。另外也有熱心的社區商家、都布林的「Lee’s sandwich」將捐贈三明治作為當天的食物。

事發後佛利蒙市長高敘加（右）、副市長邵陽（後）等人至安笑笑（左）的住家慰問。（本...
事發後佛利蒙市長高敘加（右）、副市長邵陽（後）等人至安笑笑（左）的住家慰問。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

該宗案件事發生在11月的第一個周六的下午，Jasper的母親安笑笑（Cherry An）與Jasper Wu等人當時在一輛白色凌志轎車中、行經880公路南下路段時遭槍戰的流彈波及，Jasper被子彈擊中頭部，送往屋崙兒童醫院「UCSF Benioff Children’s Hospital」搶救後不治。依照警方後來的判斷，槍戰應該是880公路北上路段發生，然而槍戰的子彈意外打到在南下路段的凌志轎車，造成不幸。當時安笑笑所在的凌志車上有三位成年人以及三位小孩，Jasper是該車上唯一中槍者。

來自河北邯鄲的安笑笑已經來美國約十年，她和Jasper與父母共住在佛利蒙的家中。安笑笑是全職媽媽，Jasper是她唯一的小孩，而先生原本一直在中國工作，且因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，Jasper出生後都還沒有能夠來美國看到小孩，平常都是透過視頻聯繫。事發後先生已經於第一時間趕來美國。

Japser的外婆Linda Lu在事發後受訪時回憶，Japser非常可愛且活潑，平時走在街上遇到人都會打招呼，而且很有愛心，每次有吃的東西都會與其他小朋友分享，沒想到會發生這種慘劇。安笑笑更是說，愛子當時被子彈擊中後，眼睛還企圖想要睜開，非常令人不捨。大家實在無法接受這事實，呼籲大眾「勇敢一點，然後舉報事實的情況，來幫助我，讓我的兒子也走得明白一點。」

Jasper的命案也是屋崙今年第119宗的命案。依據警方的調查指出，槍擊案發生於當日下午約2時15分，但目前還未能鎖定任何嫌犯，呼籲知情的民眾能儘速與警方聯繫，協助破案。

可愛的Jasper Wu竟在880公路遭流彈波及身亡。（家屬提供）
可愛的Jasper Wu竟在880公路遭流彈波及身亡。（家屬提供）

屋崙 美國 加州

上一則

保護家暴受害人 金山發起「受害者權利公投」

下一則

政壇變動… 斯佩儀宣布退休 眾院掀卡位戰

延伸閱讀

華童北加高速公路遭流彈槍擊亡 19日辦告別式

華童北加高速公路遭流彈槍擊亡 19日辦告別式
灣區油價飆歷史新高 上班族喊苦：每周要多花數百元

灣區油價飆歷史新高 上班族喊苦：每周要多花數百元
華埠種族塗鴉案 屋崙警局：刑事調查部門將跟進

華埠種族塗鴉案 屋崙警局：刑事調查部門將跟進
華裔男童流彈枉死 屋崙華埠商會懸賞萬元緝兇

華裔男童流彈枉死 屋崙華埠商會懸賞萬元緝兇
市議員盛滔參選屋崙市長：將安排永久性巡警駐守華埠

市議員盛滔參選屋崙市長：將安排永久性巡警駐守華埠

熱門新聞

佛利蒙小台北廣場日本超市OSAKA於12日正式開幕，由前美西玉山科技理事長胡立民投資經營。（OSAKA提供）

科技人胡立民斜槓 佛利蒙日本超市開幕

2021-11-12 20:24
才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29
灣區「房源少，買房熱」買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子（記者李怡/攝影）

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

2021-11-16 18:07
家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）

華童父從中國趕來 父子從未見過面

2021-11-09 02:19
灣區阿塞頓94027郵區第五年蟬聯全美房價最貴榜首。（Getty Images）

全美房價最貴百大郵區 近半在灣區 前10名400萬起跳

2021-11-13 02:18
灣區阿塞頓94027郵區第五年蟬聯全美房價最貴榜首。（Getty Images）

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

2021-11-10 23:51

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡