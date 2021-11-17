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保護家暴受害人 金山發起「受害者權利公投」

記者李晗 / 舊金山報導
司嘉怡宣佈「受害者權利公投」公投提案。（取自司嘉怡推特）
司嘉怡宣佈「受害者權利公投」公投提案。（取自司嘉怡推特）

舊金山市議員司嘉怡（Catherine Stefani）與其他多位議員同事發起公投提案，將整合目前舊金山的資源來保護受害者，尤其是增強市府對於家暴受害人的服務。

11月16日，司嘉怡提出了這個「受害者權利公投」（Victim’s Rights Initiative）提案，將會在2022年6月的選舉中交由選民表決。公投案將會在市政府內建立一個「受害人和證人權利辦公室」（Office of Victim and Witness Rights），以及為全部家暴受害者提供諮詢服務。

司嘉怡表示，目前舊金山幾乎90%的家庭暴力案件，都沒有在刑事起訴。在許多此類案件中，家暴施暴嫌疑人返回與受害者同居的家中，通常孩子也在家中，而且孩子也是目擊者。司嘉怡強調，必須重視這些罪案對受害者及其家人的長期持續影響，尤其是對婦女，和弱勢社區代表。

臉書這項公投的還有多位議員，包括孟達文（Rafael Mandelman）、梅義加（Myrna Melgar）、安世輝（Ahsha Safai）以及楊馳馬（Matt Haney）。

司嘉怡辦公室提供的數字顯示，過去幾年舊金山的犯罪率上升，舊金山的犯罪受害者也都表示「他們感到被舊金山忽視了。」每個季度約2萬名舊金山人報告說了自己成為罪案受害者，然而幾乎90%的受害者不符合資格獲得服務、幫助。這意味著可能有數千名舊金山受害者無法獲得市府的資源支持，無法為自己辯護，獲得服務和賠償。

在家庭暴力案件中，受害者往往面臨更加複雜的法律需求。這個公投案若通過，那麼市府將安排資源，為家庭暴力的受害者提供顧問諮詢的服務。

舊金山 公投 家暴

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