政壇變動… 斯佩儀宣布退休 眾院掀卡位戰

已擔任七屆聯邦眾議員的斯佩儀宣布不再尋求連任。（美聯社）

代表聖馬刁地區的聯邦眾議員 斯佩儀 (Jackie Speier) 16日宣佈退休 ，預料許多灣區 年輕政治人物將群起爭奪此重要職位。另外一些灣區國會議員也面臨可能退休年齡，因此佩斯儀離職，也是灣區政壇行將面臨重大變動的先兆。

無論美國與灣區，目前均面臨重大變化期。民主黨深恐期中選舉敗北，無法繼續維持其參、眾兩院目前的優勢。加州也正在進行選區重劃，許多地方民意代表未來去向仍尚未明朗。

然而根據加州選區重劃委員會初步藍圖，斯佩儀代表的國會選區沒有太大變動，選區可能仍以聖馬刁縣為主，包括部分舊金山地區。整個選區可能仍屬民主黨地盤。一般預料將吸引許多矽谷金主甚至候選人。然而斯佩儀沒有表示屬意繼承者為誰。

斯佩儀說，她將不挑選任何繼承者。她代表的選區選民相當聰明，將會挑選一名能代表他們民意的國會議員。她同時表示，讓下一個世代政治人物接替其眾議員職位非常重要。

目前離明年6月初選仍有一段時日。一般預料有意參選者將包括一名佩斯儀過去的幕僚。其他有可能參選者籌款能力都相當不錯。

灣區輿論認為代表門羅公園市選區的州參議員貝克 (Josh Becker) ，與代表聖馬刁地區的州眾議員穆林 (Kevin Mullin) 都有參選實力。貝克與穆林都是沙加緬度自由派政治人物。貝克重視氣候變化政策，穆林則強調加強選民投票權。

穆林曾擔任斯佩儀助理。他將於2024年州議員任期屆滿離職。斯佩儀發表退休聲明後，穆林隨即表示，斯佩儀為選區發聲，保護提倡選區權益，在政治生涯最高點離開其崗位，表現優異。然穆林並沒有表示是否參與明年聯邦眾議員選戰。

選戰資訊公司Political Data Inc. 執行長哈雷 (Giselle Hale) 目前為紅木城副市長，曾擔任聯邦眾議員艾許 (Anna Eshoo) 的選戰經理。前美國總統歐巴馬2008年選戰的地方主任。哈雷16日表示，在選區重劃最後結果出爐前，將不會聲明是否參選。

灣區另外一些具有潛力的政治人物也同時等待其他機會。矽谷地區的兩位聯邦眾議員，代表巴洛阿圖地區的艾許 (Anna Eshoo)與代表聖荷西地區的羅芙根 (Zoe Lofgren) 與斯佩儀一樣，她們都從1990年代起即在國會服務，現已年逾七旬。另外代表舊金山地區的聯邦眾議院議長波洛西 (Nancy Pelosi) 已81歲。波洛西曾暗示這可能是她最後一次議長任期，可能會從國會退休。這些灣區國會代表離職後，預料將會引發一系列熾烈選戰。