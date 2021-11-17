加大逾6000名講師爭權益 今起罷工2天

加大超過6000名講師17日和18日將進行罷工。（美聯社）

加大（University of California）超過6000名講師計畫在17日和18日兩天罷工 ，屆時許多學生將無課可上。

加大講師是非終身教職員，但他們負責教授近半數的大學部課程和許多研究所課程。代表加大講師的美國 教師聯盟（American Federation of Teachers）指控加大領導層在一系列問題上進行惡意談判，包括帶薪家事假、網路教學薪資和戴維斯加大裁員。加州大學與講師的談判已進行了兩年半，今年6月正式陷入僵局，合約已於2020年1月到期。

加大發出聲明否認這些指控，並稱這項罷工計畫「對我們的學生非常不公平」。

美國教師聯盟已經向加州公共就業關係局（Public Employment Relations Board）提出加大七項不公平對待勞工的作法，指加大總校長德瑞克（Michael Drake）辦公室拒絕對主要議題進行談判，而且發出非法「要就接受，不要就拉倒」的最後通牒。

美國教師聯盟大學理事會（University Council-AFT）會長麥克維（Mia McIver）發出聲明說：「這種不公平對待勞工的作法反映出對教師和學生的不尊重。加大講師已經受夠了，所以我們發起這項罷工行動。」

據了解，加大九所分校唯一不會進行罷工的是舊金山分校。

加大在聲明中表示，工會的指控並無證據可以證明，他們一直秉持著善意與工會領導人談判，包括15日和16日兩場會議。加大指出，他們已允諾會大幅加薪、改善任命制度、更穩定的工作內容等。聲明說：「加大致力提供我們的講師一份良好、公平的合約，但我們需要工會的配合。」

柏克萊加大 講師，也是工會灣區分會共同主席克莉斯多‧張（Crystal Chang，音譯）表示，加大沒有透過負責談判的工會，直接對工會會員提出一項提案。

在柏克萊加大教授電腦科學的軟體工程師波爾（Michael Ball）支持這項罷工計畫。他說：「過去不到一年已經有超過四分之一的教職員離職，這對學生是一種長期傷害。一場罷工要發揮作用必須具備一點破壞性，重點是要明確表達：我們很重要。」

波爾表示，低薪和隨時可解雇講師是造成加大高離職率的原因。加大全職講師的起薪是5萬7000元，但大部分講師都不是全職員工，所以收入低很多。