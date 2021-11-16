最後一刻達協議 凱瑟醫院藥劑師罷工喊停

凱瑟醫院與藥劑師工會15日凌晨達成初步協議，原訂15日舉行的罷工行動取消。（Getty Images）

由於凱瑟醫院（Kaiser Permanente）與其數千名藥劑師在最後一刻達成協議，凱瑟醫院得以避免計畫中的罷工 行動。

在經過12小時的談判後，凱瑟與22個醫療勞工工會於15日凌晨1時就一項涵蓋5萬名員工的四年合約達成初步協議，避免了2100名藥劑師原訂從15日上午開始的罷工行動。

根據凱瑟發出的聲明，凱瑟與職業藥劑師同業公會（Guild for Professional Pharmacists）達成的初步協議包括一紙為期三年的合約，內容包括每年必須加薪、不減少醫療保險福利 、提高獎金獲得機會、優厚的退休福利、以及「在重要營運事項上達成的協議」等。

藥劑師工會在聲明中表示，達成協議的最終過程是「艱苦的」，但目的是為了提供凱瑟病人不間斷的服務。職業藥劑師同業公會說：「我們感謝我們的會員、其他工會會員、公眾和沒有代表的藥劑師在這段艱難時期給予我們的支持。」

服務全美1250萬名民眾，包括北加州 450萬名民眾的凱瑟醫院在聲明中說：「這項初步協議反映出我們對凱瑟藥房專業人員及其提供的優秀服務的尊重，也反映出我們提供領導業界的薪酬和福利待遇。」

得知凱瑟藥劑師即將展開為期一周的罷工後，灣區許多凱瑟病人趕著在周末前要求配藥，53歲的克里桑斯（Eva Chrysanthe）是其中之一。克里桑斯表示，她13日晚上在舊金山凱瑟醫院藥房前和其他三、四十名病人一起排隊拿藥，這是她從未見過的場面。

儘管凱瑟與藥劑師達成初步協議，本周仍可能發生其他醫療勞工的罷工行動，因為有其他兩個工會還在就新合約與凱瑟持續談判，包括第39地區操作工程師工會（Local 39 Operating Engineers），這個工會代表北加州700名凱瑟員工，他們從9月就已開始罷工。

此外，數萬名醫護人員還在推進18日和19日的罷工計畫，可能導致北加州各地診所和醫院的服務中斷。