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安老自助處鍾月娟 市長表彰抗疫貢獻

記者李怡／舊金山報導
市長布里德表彰安老自助處行政總監鍾月娟（Anni Chung）為華埠疫苗接種服務做出的貢獻。（圖片由衛生局吳毅提供）
市長布里德表彰安老自助處行政總監鍾月娟（Anni Chung）為華埠疫苗接種服務做出的貢獻。（圖片由衛生局吳毅提供）

舊金山市長布里德和市公衛局（SFDPH）15日表彰了為推動疫苗接種做出貢獻的社區組織代表，這些社區組織和他們的負責人，為實現舊金山的高COVID-19疫苗接種率，發揮了重要作用。獲表彰的共有九位社區領袖，他們來自多個族裔社區，其中包括代表亞太裔社區的華埠安老自助處的鍾月娟（Anni Chung）。

在疫苗問世之前，舊金山是受疫情大流行打擊最嚴重的社區之一。但因為有社區的努力和相互支持，舊金山建立起強大的護理和支持系統，幫助滿足了社區民眾的基本需求。之後，在這個基礎上又推動了COVID-19疫苗注射。正是這些社區代表的努力，市府得以實現了政府與少數族裔社區、不同的信仰團體、老年人、有語言和技術障礙的個人、以及在住房和糧食供應受到威脅的人們，建立了深度的連接。

布里德說，受到表彰的個人確實是這場疫情大流行的英雄，在我們有需要時他們伸出援助之手，他們的故事可以激勵更多的市民。「我們今天來到這裡，是為了表彰他們的工作並確保他們受到讚賞，沒有他們，我們不可能取得對抗疫情的勝利。COVID-19疫苗通過舊金山市的社區點站、社區衛生中心、衛生系統和藥房網絡，在近100個地點為市民服務。這些站點網絡，現在仍在繼續應對大流行不斷演變的新挑戰，以確保舊金山人能夠獲得加強針注射，提升市民的免疫力，從而抵禦病毒。

舊金山衛生部主任科爾法博士說，舊金山之所以實現疫苗高接種率，是因為集體一致的努力，今天被表彰的英雄以及許多其他人不知疲倦地工作，付出了巨大的努力，提供支持和挽救生命的疫苗接種。我們知道這是一個挑戰，需要與人們進行反覆溝通，以幫助他們對接種疫苗感到滿意，並提供方便的獲取途徑。大流行以多種方式打擊了人們的生活，從糧食不安全到心理健康挑戰，社區組織通過積極的行動，幫助人們克服這一切困難。

鍾月娟和她領導的安老自助處，在疫情期間，為舊金山華埠、日落區、列治文區的亞太裔民眾提供服務，陪同老年人進行醫療和個人預約，幫助他們接種疫苗，還與AAMG醫療集團合作，為100多名老年人提供居家疫苗接種。並通過提供信息和激勵措施，與Walgreens 合作，在日落區啟動疫苗推廣工作。

有關在舊金山接種疫苗的地點的更多信息，請訪問：sf.gov/getvaccinated或致電628-652-2700；有關疫苗接種活動的更多信息，請訪問sf.gov/vaxsf。

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